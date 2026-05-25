El Rayo Vallecano confirma el ingreso millonario del Betis con Nobel Mendy: "Es la idea"

Independientemente de que en la final de la Conference League pueda activarse la obligación de compra, David Cobeño desvela que la intención rayista es abonar lo pactado en cualquier caso para el traspaso del central

El Betis afronta el próximo verano con un jugoso ingreso extra asegurado antes de tiempo por el traspaso definitivo de Nobel Mendy ante la intención confirmada del Rayo Vallecano de hacerse con sus servicios una vez termine su cesión.

Cabe recordar que, tras romperse los acuerdos alcanzados con PSV Eindhoven y Glasgow Rangers para su venta, el Betis pactó con los rayistas una cesión con opción a compra que torna en obligación con la disputa de un mínimo de 45 minutos en 25 partidos oficiales.

El montante de la ejecución asciende a un fijo de 2,4 millones que podrían ascender hasta cinco en función de objetivos, por lo que se estima que el Betis percibirá entre 3 y 4 millones de euros con esta operación inminente.

Mendy activará la obligación de compra si juega un mínimo de 45 minutos en la final

Así las cosas, los heliopolitanos no dependen exclusivamente en este sentido de la posibilidad de que se active la obligación de compra, lo que podría producirse este miércoles en la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace inglés.

Y es que, hasta la fecha, Nobel Mendy, ha jugado 24 partidos con el mínimo exigible de minutos y solo está a uno de cumplir con el condicionante después de haber sido titular en Mendizorroza en el último encuentro de LaLiga.

Si disputa al menos 45 minutos en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania) el Rayo estará obligado a comprar al central cedido por el Betis, lo que, en cualquier caso, no supondría un problema para el club madrileño, más bien al contrario, porque el plan en Vallecas contempla la adquisición de Mendy aunque no esté forzado a hacerlo por contrato.

David Cobeño confirma que "la idea es comprarlo"

Una intención de la que se habla hace tiempo, pero que ha confirmado el director deportivo del Rayo, David Cobeño, asegurando que entra dentro de la hoja de ruta realizar un desembolso para hacerse con los servicios del futbolista oriundo de Guédiawaye.

"Él tenía una cláusula obligatoria por partidos y otra opcional para el club. Estamos encantados con su rendimiento. Nuestra idea es comprarlo y que sea una pieza fundamental para el futuro", señaló el exportero, entre otros, del Sevilla y que elogió el nivel evidenciado por por Nobel Mendy más allá de que algún otro borrón al que le resta importancia.

"Es su primer año como profesional al cien por cien y demostrando un nivel muy alto, con ciertos despistes en algunos partidos, aunque es normal en los chicos", apuntó en As Cobeño, que confirmó que, ya sea con la obligación de compra si se activa o por la opción de compra, el Betis hará caja de forma asegurada con Mendy.

Generosa plusvalía para las cuentas verdiblancas

Cabe recordar que el futbolista llegó a Heliópolis procedente del Paris FC como cedido en 2023 y que compró por 900.000 euros el verano de 2024. Por ende, el club heliopolitano obtendrá una generosa plusvalía con esta operación, muy ventajosa para sus intereses y también interesante para el Rayo. Y es que Mendy despierta interés en el Viejo Continente y, aunque, a priori, su intención es quedárselo, también podría hacer negocio con su salida este mismo verano si llegara una oferta convincente.