El Betis se frota las manos con Nobel Mendy: los clubes que llaman a su puerta y la posible ganancia

El buen rendimiento del central senegalés llevará al Rayo Vallecano a ejercer la opción de compra pactada, pero su futuro podría estar lejos de LaLiga. Nottingham Forest, Benfica y Atalanta le siguen de cerca y en La Cartuja echan cuentas con el 20% de su pase

El Real Betis está muy pendiente de la situación de Nobel Mendy, que se encuentra cedido en el Rayo Vallecano hasta final de temporada. Aunque, realmente, el central senegalés no volverá en verano al club verdiblanco, con el que sigue teniendo un año más de contrato. Su buen rendimiento ha convencido al club madrileño para apostar por su fichaje definitivo, algo que además será obligatorio si se cumplen ciertas condiciones. Pero su futuro puede que no esté en Vallecas, pues son varios los equipos europeos interesados en su contratación.

Firmarlo en propiedad para traspasarlo acto seguido dejaría una ganancia en las arcas rayistas. Pero también la entidad verdiblanca se vería beneficiada económicamente en virtud del acuerdo alcanzando el pasado mes de agosto, gracias al cual conservará en cualquier caso el 20% del pase del defensor, lo que se puede traducir en un importante pellizco que colaboraría en la planificación de Manu Fajardo de cara a la 26/27.

Un negocio que podría dejar más rédito del esperado en el Real Betis

Lastrado por las lesiones y sin oportunidades a las órdenes de Manuel Pellegrini cuando estuvo sano, Nobel Mendy fue colocado en el mercado después de disputan tan solo seis encuentros con el primer equipo heliopolitano. Pero eso no fue obstáculo para que fueran muchos los clubes que lo pretendieron. Ya en su primer curso como verdiblanco, en el que aún estaba cedido, hubo ofertas del Anderlecht y el Royal Antwerp, pero ninguna de ellas convenció en la planta noble del Benito Villamarín.

Lo que sí hicieron en La Palmera fue ejecutar la opción de compra pactada con el Paris FC, que ascendía a 900.000 euros. Dicha inversión estuvo cerca de ser multiplicada por cuatro en verano ante el interés del PSV Eindhoven y el Rangers. Ambos estaban dispuestos a poner sobre la mesa en torno a 4 millones de euros, pero las negociaciones se cayeron por diferentes motivos y al final se optó por una cesión al Rayo Vallecano que ahora puede dar más frutos de los esperados.

La condición que obliga al Rayo Vallecano a comprar a Nobel Mendy

Yendo por partes, el club presidido por Raúl Martín Presa tiene la obligación de comprar el 80% de los derechos del zaguero africano por 2,4 millones si juega al menos 45 minutos en 25 partidos oficiales. A día de hoy, ya suma 21 y al conjunto franjirrojo le quedan al menos siete choques por delante, contando las semifinales de la Conference League. Pero independientemente de que cumpla esa condición o no, en la Calle Payaso Fofó ya tienen decidido ejecutar una opción de compra que podría irse hasta casi los 5 millones mediante bonus por rendimiento.

Los equipos interesados y el precio de su posible venta

Gran parte de dichas variables, no obstante, no se cumplirían a priori si, como parece, la compra del Rayo Vallecano sirve como puente a un nuevo destino. Al respecto, Mundo Deportivo apunta que Nottingham Forest, Benfica y Atalanta andan tras los pasos del jugador nacido en Guédiawaye, pudiendo cifrarse su venta en unos 12 millones de euros. De ser así, en La Cartuja recibirían otros 2,4 millones para rondar los cinco como mínimo, gracias a su 20%. pudiendo ser mayor la ganancia dependiendo de los citados bonus.

Pero, además, no hay que olvidar que en caso de producirse una transferencia internacional, al Real Betis le correspondería cobrar dos de los siete años de formación que estipula el mecanismo de solidaridad de la FIFA (de los 16 a los 23 años).

Los números de Nobel Mendy en el Rayo Vallecano

En el plano deportivo, por su parte, Nobel Mendy estaría a punto de dar un nuevo salto en su carrera después de una temporada en la que le costó entrar en los planes de Iñigo Pèrez, pues además llegó lesionado. Finalmente, sin embargo, se ha convertido en una pieza importante para el técnico rayista, disputando 23 encuentros entre todas las competiciones (1.633 minutos en total), en los que ha anotado además dos goles. Y eso que se quedó fuera de la lista inicial presentada ante la UEFA y no pudo participar en la fase de grupos de la Conference League. Su gran rendimiento, además, le sirvió para debutar el pasado mes de marzo, a sus 21 años, con la selección absoluta de Senegal en un amistoso ante Gambia.