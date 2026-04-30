Descubrimiento casual de Dani Ceballos y recomendación con conocimiento de causa: "Sería el mejor fichaje para el Betis"

Ahora que el Real Madrid le ha abierto la puerta, José Tadeo Martín, uno de sus descubridores, relata en ESTADIO Deportivo cómo lo captaron en juveniles y asegura que es el momento de que vuelva: "El Betis tiene que ser listo"

El Real Madrid le ha abierto la puerta de salida a Dani Ceballos de cara al próximo verano y resulta inevitable que se hable de nuevo de su regreso al Betis, aunque, de momento, su deseo de vestir de nuevo la elástica de las trece barras no cuente con la luz verde de la entidad de La Palmera.

Su vuelta supondría el retorno de aquel chico que fue descubierto de forma casual en un partido en Utrera y también un acierto por parte del Betis para aquellos que lo conocen a la perfección y que vieron en el algo especial a primera vista.

Es el caso de José Tadeo Martín, hombre fuerte en su momento de la cantera verdiblanca y que captó a un joven Dani para los escalafones inferiores un día en el que objetivo no era el ahora centrocampista del Real Madrid.

Tadeo Martín recuerda como descubrieron a Ceballos y lo llevaron al Betis

"María Marquina, una agente de jugadores, me comenta que en el Utrera juvenil había un lateral izquierdo muy interesante, Kiko, así que fuimos a verlo. Fuimos para allá y el chico nos convenció, pero vimos también a otro chaval rapado, muy fino, que jugaba de mediapunta. Dimos un informe sobre él y nos trajimos a Dani Ceballos", explica a ESTADIO Tadeo, que lleva dos ascensos consecutivos como entrenador en La Unión del Porvenir, y que percibió rápidamente el talento natural del utrerano.

"Dani tenía unos niveles técnicos altos, con muchísimo descaro, siempre pidiendo la pelota.. Se veía que era un niño de plazoleta", explica a ED Tadeo, que lo tuvo a sus órdenes en el Preferente Juvenil. "Muchos se confunden y dicen que estuvo de inicio en el División de Honor, pero no, jugó en el Preferente Juvenil y se proclamó campeón esa campaña, coincidiendo con Fabián, de ahí las foto que te he mandado".

"Él pedía mucho la pelota y si fallaba en el primer pase o en el segundo, insistía. Le encantaba dar el último pase y podía jugar en diversas posiciones. Nunca tenía miedo al fracaso y daba la cara cuando el partido se ponía feo", recuerda Tadeo, que destaca también su peso en el vestuario como persona, que contrasta con las críticas que recibe por su protagonismo en las redes o sus declaraciones.

Revela que quiso renovar cuando estaba Poyet y avala su regreso

"En la etapa de cantera es un tío muy abierto, una persona queridísima por sus compañeros", relata Tadeo, que revela a ED algo que trascendió poco en su momento: "Él quiso renovar en la época de Poyet, pero no lo hicieron y después se ha utilizado en su contra que no quiso ampliar más".

Tras estos 'informes', era de esperar que Tadeo, que contribuyó en la formación de futbolistas como Fabián Ruiz o Álvaro Valles, entre otros muchos, avale el regreso en verano de Dani Ceballos.

"Dani es completamente compatible con Isco y sería aire fresco para e Betis"

"Dani sería uno de los mejores fichajes posibles para el Betis, sobre todo porque aportaría aire fresco y el Betis se atasca mucho en el centro del campo, en la salida de balón. Dani es un chaval que tiene mucha calidad, que vendría fenómeno al equipo", apunta el entrenador, que le recomienda a la entidad heliopolitana que mueva ficha.

"El Betis tiene que ser listo. Y si tiene la oportunidad de que juegue aquí con nosotros, junto a Isco, hay que aprovechar. Imagina los dos juntos, porque son completamente compatibles sobre el terreno de juego", explica a ESTADIO Tadeo, que asegura que, al margen de que tenga que hacer sus cuentas como cualquier trabajador, "a Dani le hace ilusión volver al Betis".