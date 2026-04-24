Ceballos, por decisión técnica, y Tchouaméni, fuera de lista para el Betis - Real Madrid

Arbeloa deja sin convocar al francés, por lesión, y al utrerano, por decisión técnica, dejando claro que no cuenta con él para el tramo final de la temporada; su futuro apunta lejos de Madrid...

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, ha dado a conocer la lista de convocados para el partido que afronta esta noche contra el Real Betis en La Cartuja. Para dicho encuentro, el preparador blanco deja en tierra a dos hombres, Aurélien Tchouaméni y Dani Ceballos, por lo que el que fuera canterano bético no tendrá la oportunidad de reencontrarse esta temporada con la que fue su afición.

La baja del centrocampista francés se debe a una sobrecarga en el gemelo pero la del utrerano responde a una decisión técnico de Arbeloa, que parece no contar con el futbolista en este tramo final de la temporada. Además, tampoco viajan en la expedición madridista los lesionados Courtois, Militao, Arda Güler y Rodrygo.

Asencio vuelve a una lista con varios canteranos

Entre las buenas noticias sobre todo está la vuelta de Asencio tras superar por fin un virus gástrico que lo ha tenido fuera de juego en los últimos compromisos ante el Bayern de Múnich y el Deportivo Alavés. Para completar la convocatoria, Arbeloa tira de canteranos como Javi Navarro, Diego Aguado, Cestero y Manuel Ángel.

Así, la lista completa de convocados la forman los porteros Lunin, Mestre y Javi Navarro; los defensas Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Carreras, Fran García, Rüdiger, Mendy, Huijsen y Diego Aguado; los centrocampistas Bellingham, Camavinga, Valverde, Thiago, Cestero y Manuel Ángel; y los delanteros Vinícius, Mbappé, Gonzalo y Mastantuono.

El futuro de Dani Ceballos, una incógnita... y el interés del Ajax

El centrocampista del Real Madrid no participa en un encuentro con el conjunto blanco desde el pasado 21 de febrero, cuando disputó ocho minutos contra el Club Atlético Osasuna. Tras ese duelo se perdió cinco compromisos por una lesión en el gemelo (ante Getafe, Celta, Elche, Atlético y Mallorca) y se quedó en el banquillo frente a Girona y Alavés.

Todo ello en medio de los rumores sobre su posible salida el próximo verano cuando tan solo le quedará por delante un año de contrato con el cuadro madrileño. Uno de los clubes que más se ha interesado por el exbético es el Ajax de Ámsterdam, cuyo director deportivo es Jordi Cruyff, quien conoce muy bien el talento del fútbol español.

El hijo del mítico Johan Cruyff tendría en sus planes incorporar al centrocampista del Real Madrid ya que considera que encajaría muy bien en el estilo de juego de su equipo y pretende llevar a cabo una reconstrucción de la plantilla con la que derrocar el dominio del PSV Eindhoven de los últimos años. Por su parte, el Real Madrid parece que este próximo verano estaría por la labor de facilitar su salida aunque siempre exigiendo una cantidad de dinero acorde a la calidad del futbolista.