Fernando Alonso pone fecha a la gran evolución del Aston Martin: "La situación cambiará drásticamente"

El piloto asturiano está convencido del paso al frente de la escudería británica, la cual cuanta con Adrian Newey trabajando sin demora para sacarla del último puesto de la parrilla del Mundial de Fórmula 1

¿Ahora sí? Es la pregunta que todos se hacen tras escuchar a Fernando Alonso en el paddock de Mónaco. Lejos de mostrarse apesadumbrado por otro fin de semana de sufrimiento –se arregló con el primer punto de la temporada–, el dos veces campeón del mundo en Fórmula 1 anuncia que a no mucho tardar su Aston Martin será un coche mucho mejor; tanto es así que habla de una gran evolución.

"El feeling que tenemos es que el nuevo paquete cambiará drásticamente la situación que enfrentamos cada fin de semana. Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras para verlo", señala el asturiano, apoyado en su plena confianza en que los que trabajan en la evolución del coche darán con la tecla.

"Tengo toda la fe en el equipo porque nuestra impresión es que el coche va a cambiar dramáticamente. Cuando viene Newey es muy meticuloso. Tenemos al mejor con nosotros", subraya.

La clase media espera al asturiano

Es obvio que la temporada no está yendo por los derroteros deseados. Hace un par de años se hablaba de 2026 como el momento en el que Aston Martin estaría peleando por el título. Si embargo, la realidad ha golpeado con crudeza a Alonso, que al menos ahora ve un halo de esperanza para que pelear por los puntos no sea una quimera salvo milagro.

"La pena es que estamos en una situación anónima, últimos de la parrilla y no saldremos en ningún sitio. Estamos tan atrás que no pones un paquete y pasas de último a estar en los puntos. Pero sí podemos estar entre el 12 y el 15, apareces en esas zonas y hay opciones puntos más asequibles", sentencia.

El primer punto de la temporada para Fernando Alonso

Dentro de un curso de F1 repleto de sinsabores para el asturiano, al menos ahora ha visto cómo su casillero de puntos dejaba de estar a cero con su 10º puesto en Mónaco, el cual llegó después de que la FIA sancionase a Checo Pérez. No es lo que quieren en Aston Martin, pero menos es nada.

"Fue muy difícil ahí fuera hoy, pero optamos por una estrategia agresiva, parando en la tercera vuelta; y pensábamos llegar al final de la carrera con una única parada. La resalida tras la bandera roja nos vino bien, y nos aseguramos de aprovechar las oportunidades que se nos presentaron de repente. Así que creo que hoy gestionamos bien la carrera y, al final, ha sido una buena recompensa para todo el equipo conseguir nuestro primer punto del año", explica.