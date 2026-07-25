F1 GP Hungría 2026 | Clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

El asturiano ha estrenado su ansiado AMR26 B y lo ha hecho con buenas vibraciones para su primera 'Qualy' con él. Eso sí, su compañero Lance Stroll no corrió la misma suerte en la FP1

¡Buenas tardes! Arrancamos ya nuestro directo de la Clasificación del Gran Premio de Hungría para ir contando todo lo que ha pasado hasta ahora en el certamen de Budapest que se está disputando en el circuito de Hungaroring.

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, ha sido el que ha marcado el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre. En esta sesión, Fernando Alonso acabó decimoséptimo y Carlos Sainz fue vigésimo.

Ayer viernes, en el segundo libre, fue el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) quien marcó el mejor tiempo en una sesión que acabó con Fernando Alonso decimonoveno y Carlos Sainz decimoséptimo.

Y anteriormente, en el primer ensayo de la jornada inaugural, fue Leclerc quien impuso su dominio. En el estreno de su AMR26 B, Fernando Alonso consiguió el decimotercer tiempo y Carlos Sainz acabó vigesimosegundo.

Los sustos del viernes se los llevaron Lance Stroll y Colapinto. Al primero se le rompió la suspensión trasera izquierda de su Aston Martin en el primer entrenamiento y el segundo, que no participó en el primero, sufrió un accidente que provocó la bandera roja a falta de media hora que dañó la parte trasera de su Alpine.

Una de las grandes preguntas de la clasificación hoy es... ¿Logrará Aston Martin llegar a la Q2 o se quedará en el intento?

Menos de 15 minutos ya para que arranque la 'Qualy', siguen los operarios poniendo a puntos los monoplazas. Rostros de concentración ya en los pilotos, porque la hora de la verdad en Budapest se acerca.

¡A punto de comenzar! Fernando Alonso, con todos los focos apuntándole. Adrian Newey debe estar rezando para que se note la mejoría de su segunda obra en Aston Martin.

Lando Norris quiere colarse en la fiesta de Ferrari y Mercedes por conseguir la pole. Veremos a ver si lo consigue el británico.

Los dos Aston Martin ya están en la pista. Quieren demostrar sus mejoras. Los Cadillac también han salido.

Alonso se pone por delante de Stroll y Albon y ojo, que le saca casi un segundo al Williams.

¡Fernando Alonso se cuela en la Q2! La primera de toda la temporada para Aston Martin. Lo ha hecho justo en el límite, decimosexto. Su compañero Stroll no ha podido. Carlos Sainz también se ha quedado en la Q1.

¡Trompo de Hadjar! Lo ha podido salvar y no ha acabado contra el muro

¡Finalmente se queda fuera Fernando Alonso! Ha terminado decimosexto. Norris vuelve a ser el más rápido de todos.

Aston Martin y el asturiano lo han intentado todo. A la vista está que algo han mejorado, aunque todavía estén muy lejos de la zona de puntos.

Llegó el esperado Gran Premio de Hungría para los seguidores de Fernando Alonso y Aston Martin. Al margen de ser un capítulo más de la emocionante batalla que este año mantienen Mercedes y Ferrari por la corona, el certamen de Budapest tiene el aliciente de ver la segunda obra de Adrian Newey en el equipo británico.

Tras un primer intento lleno de fallos tanto por parte del ingeniero como por parte de Honda, Fernando Alonso y Lance Stroll han estrenado ya la segunda versión del AMR26. Un coche que, supuestamente, debe permitirles maquilla una temporada que, hasta la fecha, está siendo sonrojante para ambos.

Y tras la primera jornada, donde el canadiense vio como una pieza de su monoplaza se rompía en la FP1, ahora llega el primer momento serio del fin de semana: la clasificación. Una prueba que medirá verdaderamente si ha habido alguna mejora o no con respecto al modelo anterior.

Fernando Alonso, muy positivo en Hungaroring

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, afirmó tras la segunda jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría que con las primeras actualizaciones del AMR26 "el coche va mucho mejor" y que, a pesar de que "ha sido sólo el primer paso", van "en la dirección correcta".

"El coche va mucho mejor; es más fácil de pilotar. Si controlas el grip (agarre) en la curvas es más predecible. Pero queda aún mucho por hacer. Éste ha sido sólo el primer paso. Aún queda mucho rendimiento por encontrar, tanto en el chasis como en el motor. Vamos paso a paso, pero vamos en la dirección adecuada", declaró el doble campeón mundial asturiano, en una interminable segunda juventud a unos días de cumplir 45 años, que regresó al circuito en el que hace 23 asombró al mundo entero al convertirse en ese momento en el piloto más joven de la historia y en el primer español en ganar una carrera de Fórmula Uno.

"Creo que Zandvoort -sede del Gran Premio de Países Bajos, donde se reanudará el campeonato después del parón vacacional, el penúltimo fin de semana de agosto- puede ser un buen test para nosotros, con el nuevo motor", comentó Alonso en un video publicado por la propia F1 este viernes en el Hungaroring, donde logró, en 2003, la primera de sus 32 victoria en la categoría reina, en la que cuenta 106 podios.

"Hoy ha sucedido más o menos lo que esperábamos, pero lo más alentador es ver que lo que esperábamos se plasmó en la pista. Nos hemos concentrado en probar las nuevas partes y en intentar entender los nuevos reglajes, que pueden ser muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados en las pruebas anteriores", comentó Fernando este viernes en Hungría.

"Quizás haya más potencial por desbloquear esta noche, con miras a la 'Qualy' de mañana", declaró el piloto asturiano. Por ahora, sólo un punto brilla en su casillero este curso, mientras que su compañero Stroll ni siquiera lo ha podido estrenar.

Sainz, en la misma línea negativa

El español Carlos Sainz (Williams), que firmó el decimoséptimo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Hungría, se fue al hotel resignado y sabiendo el sufrimiento que le queda pasar durante todo el fin de semana: "Ha sido un viernes complicado en Hungría, tal y como esperábamos".

En este mismo sentido, el piloto madrileño dejó claro a lo que dedicará el resto del certamen: "Esta pista expones nuestras mayores carencias y estamos teniendo problemas para encontrara el equilibrio adecuado en el coche. Vamos a aprovechar el fin de semana para explorar diferentes configuraciones y ver cómo podemos mejorar en circuitos como éste, en los que sabemos que tenemos carencias".