30 aniversario

El último ensayo ilusiona a Fernando Alonso y amarga a Carlos Sainz

El asturiano, pese a firmar el decimoséptimo tiempo en el tercer libre de entrenamientos, se ha bajado con buenas sensaciones de cara a la 'Qualy' del Gran Premio de Hungría. El madrileño terminó la sesión con el vigésimo crono

El último ensayo ilusiona a Fernando Alonso y amarga a Carlos Sainz

Fernando Alonso cada vez ve más luz en el final del túnel.IMAGO

Alberto GálvezAlberto Gálvez 4 min lecturaSin comentarios

Se acabaron los ensayos en Budapest. Disputado el tercer libre de entrenamientos en Hungaroring, todos los equipo están ya preparados para afrontar la 'Qualy' del Gran Premio de Hungría con todos los datos recopilados para saber en qué pelea pueden meterse y en cuál no interesa.

Y según lo visto en las tres sesiones, Fernando Alonso podría esta vez a aspirar, al menos, a colarse en la Q2. Y aunque suene triste decirlo para un bicampeón del mundo, pero se trata del primer paso que necesitaba el asturiano para seguir creyendo en el proyecto de Aston Martin.

Su compatriota Carlos Sainz, por contra, afronta la 'Qualy' con muy malas vibraciones después de los cronos registrados en dichos entrenamientos, por lo que necesitará algo más que un milagro para lograr rozar el Top-10.

En cuanto a la pelea por la cabeza, el inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo y ganador en esta pista el año pasado, fue quien marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre del Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

En la mejor de sus 20 vueltas, Norris cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 939 milésimas, 117 menos que su compatriota, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari), y con 129 de ventaja respecto al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que, al igual que los anteriores, marcó su mejor crono con el neumático blando.

Cabe recordar que Antonelli lidera el Mundial con 204 puntos, 45 más que Hamilton y con 50 sobre su compañero en Mercedes, el inglés George Russell, tercero en la general y que marcó el sexto tiempo del último ensayo: a seis décimas de Norris.El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, firmó el cuarto crono, a 352 milésimas de Lando, del que se quedó a medio segundo, con el quinto, el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el decimoséptimo y el vigésimo crono, respectivamente, al igual que los anteriores, con los neumáticos blandos. El doble campeón mundial asturiano invirtió poco menos de dos segundos y medio más que Norris, del que se quedó a casi tres segundos y medio el talentoso piloto madrileño.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió decimocuarto, a dos segundos y una décima de Lando, en una tabla de tiempos que cerró el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que provocó que la sesión estuviese interrumpida durante unos minutos con bandera roja. Nada más salir a pista, apenas en la segunda de las 14 curvas, 'Checo' tuvo que parar su Cadillac a causa de un problema de frenos y no llegó a marcar tiempo.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo, se disputará a partir de las 16:00 horas (las 14:00 horas GMT).

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