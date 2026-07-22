F1 GP de Hungría 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Hungaroring

El certamen húngaro cuenta con el gran aliciente de la promesa que hizo en su día Aston Martin de traer su AMR26 B, que según los ingenieros verdes será toda una revolución

Llegó la hora de la verdad para Fernando Alonso y Aston Martin. El mundo entero de la Fórmula 1 está deseando ver la segunda obra de Adrian Newey y los suyos tras el fracaso de la primera en Silverstone.

El equipo británico lleva anunciando con bombo y platillo que en el último certamen antes del parón veraniego verían su segunda versión del AMR26, donde se apreciaría una auténtica una revolución de cambios con respecto al primero.

Y aunque Honda no podrá sus mejoras motoras hasta el certamen de Países Bajos (a finales de agosto), Alonso ya espera con ansias el momento de subirse al nuevo coche para comprobar de primera mano si han acertado o no con dichos cambios y el equipo va en la dirección correcta.

Será también la última oportunidad antes de las vacaciones para Carlos Sainz, quien continúa sin recibir el coche deseado en Williams y cada vez son más los rumores que le colocan en otro equipo el próximo curso.

Al margen de los pilotos españoles, merece la pena destacar que el piloto más victorioso de Hungaroring es Lewis Hamilton, quien ha logrado ganar en este circuito hasta en ocho ocasiones, el doble que Michael Schumacher que es el segundo más laureado aquí con cuatro triunfos.

De los pilotos en activo ahora mismo, Max Verstappen lo ha hecho dos veces, mientras que Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri y Lando Norris han ganado una vez.En cuanto a poles, también Hamilton es el rey con nueve, seguido por las siete de Schumacher y las tres de Senna y Vettel. Verstappen, Russell, Norris y Leclerc cuentan con una pole cada uno en Hungría.

Por último y respecto a los podios en Hungaroring, la cosa está más repartida, pero también manda Hamilton con un total de 12 top 3 en este circuito, seguido por los nueve de Kimi Raikkonen. Alonso, por su parte, tiene cinco podios en Hungría, Verstappen cuatro y Norris tres.

¿Cómo es el circuito de Hungaroring?

Hungaroring es todo un clásico ya de la Fórmula 1. Entró en el calendario en 1986 y desde entonces no ha fallado nunca, ni siquiera cuando la COVID-19 provocó grandes e importantes bajas.

El circuito sede del GP de Hungría se encuentra en Mogyoród, a unos 30 km de la capital, Budapest. Mide de 4,381 km y cuenta con 14 curvas (seis a izquierdas y ocho a derechas, la carrera se disputa 70 vueltas en el sentido de las agujas del reloj y se en total se completan 306.63 km.

Horarios del GP de Hungría de F1 2026:

El GP de Hungría 2026 de F1 también se disputa con formato tradicional, por lo que mantiene los horarios habituales.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 24 de julio a las 13:30h

- Entrenamientos libres 2: Viernes 24 de julio a las 17:00h

- Entrenamientos libres 3: Sábado 25 de julio a las 12:30h

- Clasificación: Sábado 25 de julio a las 16:00h

- Carrera (70 vueltas): Domingo 26 de julio a las 15:00h

¿Dónde ver el GP de Hungría de F1 2026?

El Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Hungría 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.