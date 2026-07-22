Las palabras del representante de Nico Williams sobre su futuro

El extremo, que se acaba de proclamar campeón del mundo con la Selección Española, está totalmente centrado en el Athletic Club de cara a la siguiente temporada. Una postura que ha sido ratificada por su representante, Félix Tainta, en las últimas horas

Nico Williams ha sido uno de los protagonistas del triunfo de la Selección Española en el Mundial 2026. El combinado nacional consiguió su segunda estrella tras ganar 1-0 a Argentina en la gran final gracias a una jugada en la que intervino el extremo del Athletic Club que con un cabezazo asistió en el gol de Ferran Torres. Nico Williams es una de las estrellas de España a pesar de no haber tenido una buena temporada por culpa de una pubalgia, siendo por ello por lo que cuenta con el interés de muchos equipos aunque Félix Tainta, su representante, ya ha dicho que el futuro del futbolista pasa por el equipo rojiblanco.

Nico Williams, a pesar de que contó con el fuerte deseo del FC Barcelona de ficharlo la pasada temporada, decidió renovar por el Athletic Club, hasta el 30 de junio de 2035, en donde se siente feliz y del cual no desea salir en estos momentos.

Una postura de Nico Williams que ha quedado ratificada por Félix Tainta, su representante, quien en las últimas horas en Radioestadio Noche de Onda Cero. "¿El futuro de Nico? Calma, ahora calma, hay que estar tranquilos, que disfrute, que desconecte del fútbol y lo que tenga que venir vendrá; calma y tranquilidad".

La temporada para olvidar de Nico Williams en el Athletic Club por culpa de la pubalgia

Nico Williams está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera deportiva después de haber pasado una temporada para olvidar por culpa de una pubalgia que no le ha dejado dar su mejor nivel de juego. "Al final, mucha gente, pues, no sé si por criticar, por criticar o porque soy Nico Williams y soy la máxima referencia del Athletic Club, pues muchas veces no lo entienden, ¿no? Pero al final ha sido un año muy, muy difícil, lo que he dicho, que muchas veces me tenía que infiltrar par entrenar y para jugar y luego mi cuerpo pagaba las facturas, ¿no? O sea, vomitar en casa, estar con fiebre".

A pesar de esos problemas físicos, Nico Williams, de 24 años, ha disputado un total de 32 partidos y 2.101 minutos en los que ha marcado 6 goles y 7 asistencias. Aún así su rendimiento no ha sido todo lo brillante de lo esperado, porque no ha podido tener continuidad.

El futuro de Nico Williams, por el momento, pasa por el Athletic Club ya que el futbolista está comprometido con el proyecto deportivo del club vasco. El extremo cuenta con el interés de equipos de la Premier League, pero no parece que vaya a salir en este mercado de fichajes de verano. Siempre y cuando no llegue una oferta que sea irrechazable.