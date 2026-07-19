Terzic y el Athletic Club reciben el 'mensaje' de Álvaro Djaló

El jugador español, que el pasado curso fracasó en su aventura en el Al Gharafa de Catar, está siendo una de las sensaciones en la pretemporada de los leones. Ante del Derio repartió dos asistencias y ante el Leioa marcó tres goles

El Athletic Club de Edin Terzic empezó sus partidos de pretemporada el pasado miércoles con un amistoso que terminó con triunfo de los vascos por 0-3 ante un rival de inferior categoría como el Derio. Este pasado sábado, ante el Leioa, también de Tercera Federación, se dio un auténtico festín de goles con un escandaloso resultado de de 0-11.

En ambos encuentros, el Athletic Club tuvo varios protagonistas pero uno sobresalió por su aportación al ataque de los leones, sus ganas de agradar y sobre todo por ser uno de los que debe demostrar que está preparado para estar a las órdenes de Terzic este curso. Álvaro Djaló, que el pasado curso estuvo cedido en Catar, cuajó ante Derio y Leioa dos buenas actuaciones que le colocan como uno de los futbolistas a seguir este verano.

Djaló manda un mensaje al Athletic Club y a Edin Terzic

Djaló regresó el pasado curso a la disciplina del Athletic Club tras pasar la 2024/25 en el Al-Gharafa de Catar. En tierras catarís no tuvo el protagonismo esperado tras participar en 19 encuentros de Liga y marcar un solo gol. Es importante remarcar que el Athletic Club hizo una importante inversión en el verano de 2024 por Djaló al pagar al Braga portugués un montante de 15 millones de euros que podrían irse a 20,5 si se cumplían una serie de variables. Djaló ha tenido que soportar la presión que supone que un club como el Athletic Club pague esa cantidad de dinero por un jugador y por lo tanto estar 'obligado' a dar un buen rendimiento desde el primer momento.

Tras la mala experiencia en Catar, Álvaro Djaló está dispuesto a que la 2026/27 sea su temporada de explosión en el Athletic Club. Ante el Derio, en el debut del Athletic Club en pretemporada, asistió en dos de los tres goles de los vascos con Robert Navarro y Sancet como receptores de sus asistencias desde banda izquierda.

Ante el Leioa, Djaló se mostró incluso más incisivo por su banda y siendo de los elegidos en el once titular, encaró cada vez que pudo a su rival. El jugador nacido en Madrid y que defiende a la selección de Guinea Bisau dio un paso al frente y con sus dos goles mandó un aviso al Athletic Club y sobre todo a Edin Terzic.

Djaló en el encuentro del pasado miércoles entre el Derio y el Athletic Club

En el primero de los goles, fue el más listo de la clase al recoger un rechace tras disparo de Guruzeta al palo. En el segundo aprovechó una asistencia por dentro de Sancet para, con un disparo cruzado, superar al guardameta loca. Tuvo Djaló la oportunidad de hacer el tercero pero su disparo se terminó estrellando en el larguero.

A la espera de Nico Williams, Djaló presenta sus credenciales

Álvaro Djaló aspira a quedarse esta temporada en el Athletic Club y que las cesiones no se conviertan en la tónica general de su estancia en el club vasco. El extremo, que el próximo mes de agosto cumplirá 27 años, no lo tendrá sencillo en caso de quedarse para ser titular ya que tendrá que lidiar en su posición con un Nico Williams que ya está recuperado tal y como demuestra su participación con la selección española en el presente Mundial.

Nico Williams es un líder dentro del Athletic Club y quitarle la titularidad no le resultará sencillo a un Djaló que si podría ser un recambio de garantías para el internacional español. Mientras Nico Williams regresa a la disciplina del Athletic Club una vez que descanse de su periplo mundialista con España, Álvaro Djaló está empeñado en ponérselo difícil a Terzic para decidir en el futuro.