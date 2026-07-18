El Athletic arrolla al Leioa: marcador de escándalo en el festival ofensivo del verano

Los de Edin Terzic destrozan al conjunto de Tercera RFEF con un espectacular atracón de once goles liderado por Guruzeta, Navarro, Djaló e Hierro en un partido casi sin oposición disputado en Sarriena

El Athletic Club continúa dejando muy buenas sensaciones en este inicio de pretemporada. Después de estrenarse con victoria hace apenas unos días, el conjunto dirigido por Edin Terzic protagonizó este sábado un auténtico festival ofensivo al imponerse por un contundente 0-11 al Leioa, equipo de Tercera RFEF, la quinta categoría del fútbol español. Un resultado tan escandaloso como incontestable que convirtió el amistoso disputado en Sarriena en un monólogo rojiblanco de principio a fin.

Ante cerca de 1.500 espectadores, el Athletic apenas encontró oposición en un rival que comenzó la pretemporada el pasado martes y que acusó la enorme diferencia de ritmo y calidad. Los 'leones' firmaron un auténtico atracón de goles, especialmente en una primera mitad demoledora que terminó con un rotundo 0-7.

El Leioa poco pudo hacer para contener el vendaval rojiblanco. Aun así, el conjunto vizcaíno nunca renunció a intentar jugar al fútbol y evitó convertir el encuentro en un choque excesivamente físico.

Un vendaval ofensivo desde el primer minuto

El encuentro quedó resuelto en apenas media hora. Edin Terzic apostó por un once en la primera parte y otro completamente distinto tras el descanso con el objetivo de repartir minutos y seguir introduciendo conceptos tácticos entre sus futbolistas. La maquinaria ofensiva comenzó a funcionar muy pronto. Navarro, que ya había visto puerta en el primer amistoso del verano, abrió el marcador en el minuto 7 y apenas tres minutos después Djaló amplió la ventaja.

A partir de ahí llegó el recital de Guruzeta. El delantero rojiblanco firmó un espectacular triplete con tantos en los minutos 17, 19 y 41, confirmando que mantiene intacto su olfato goleador de cara a la nueva temporada.

Antes del descanso todavía hubo tiempo para que Djaló anotara su segundo gol de la tarde y para que Navarro también completara su doblete, cerrando una primera parte sencillamente arrolladora con un contundente 0-7. El Athletic apenas concedió opciones al Leioa, monopolizó la posesión y convirtió prácticamente cada llegada al área rival en una ocasión de peligro.

Terzic reparte minutos y el Athletic no levanta el pie

Como ya sucediera en el estreno veraniego, el técnico alemán renovó por completo el equipo tras el paso por los vestuarios. Entraron futbolistas como Berenguer, Jauregizar, Hugo Rincón, Gift o Hierro, mientras Monreal fue el único jugador que disputó los 90 minutos del encuentro.

Aunque el Leioa ofreció una resistencia algo mayor en el segundo acto, el dominio del Athletic continuó siendo absoluto. Berenguer hizo el octavo gol del partido en el minuto 60 antes de que un desafortunado despeje de Artola terminara introduciendo el balón en su propia portería para firmar el 0-9.

El broche lo puso Hierro. El delantero del filial, incorporado por Terzic tras la lesión de Maroan, aprovechó su oportunidad con un doblete en los últimos minutos para redondear el definitivo 0-11.

Navarro sigue llamando a la puerta

Más allá del escandaloso resultado que habla a las claras de la enorme diferencia entre ambos conjuntos, el nombre propio de este inicio de pretemporada sigue siendo Navarro. El atacante volvió a firmar una actuación sobresaliente con dos nuevos goles y ya acumula cuatro tantos en dos amistosos. Su movilidad, capacidad para romper líneas y facilidad para aparecer en zonas de remate están convirtiéndolo en una de las grandes noticias del verano para el conjunto bilbaíno.

También dejó muy buenas sensaciones Guruzeta, autor de un triplete, mientras Djaló e Hierro aprovecharon sus minutos para sumarse al festival ofensivo de un Athletic que parece haber arrancado la preparación con el punto de mira perfectamente afinado.

Un entrenamiento con sabor a goleada

El encuentro sirvió para que Terzic siguiera trabajando automatismos en un sistema que continúa tomando forma. El técnico alemán volvió a insistir en una salida de balón con tres hombres, laterales muy profundos y una presión alta que apenas permitió respirar al conjunto local.

Con dos victorias y un total de 15 goles anotados en sus dos primeros compromisos estivales, el Athletic sigue sumando confianza antes de que aumente el nivel de exigencia de la pretemporada. El 0-11 de Sarriena quedará como una de esas goleadas poco habituales, un auténtico atracón de goles que permite a los 'leones' seguir cogiendo ritmo y ofrecer un espectáculo ofensivo que hizo las delicias de la afición rojiblanca.

Ficha técnica

SD Leioa: Crespo, Paul Gutiérrez, Aner Gómez, Agirrebengoa, Torres, Montero, Arroyo, Diego Ruiz, Bidaurrazaga, Grande y Etxebarria. En la segunda parte jugaron Eizagirre, Arraras, Artola, San Pedro, Arostegi, Madariaga, Lizaso, Vivanco, Escudero, Hugo Fernández y Alex Pérez.

Athletic Club: Padilla; Areso, Yeray, Monreal, Jonaheko; Rego, Gerenabarrena, Sancet; Djaló, Guruzeta y Navarro. En la segunda parte jugaron Santos; Hugo Rincón, Paredes, Monreal, Adama; Jauregizar, Canales, Selton; Gift, Hierro y Berenguer.

Goles: 0-1, m.7 Navarro. 0-2, m.10: Djaló. 0-3, m.17: Guruzeta. 0-4, m.19: Guruzeta. 0-5, m.25: Djaló. 0-6, m.31: Navarro. 0-7, m.41: Guruzeta. 0-8, m.60: Berenguer. 0-9, m.81: Artola, en propia puerta. 0-10, m.83: Hierro. 0-11, m.90: Hierro.

Árbitro: Iñigo Pérez Ansoleaga (Comité vasco).

Incidencias: Segundo partido de pretemporada del Athletic disputado en el campo José Ignacio Azkueta de la localidad vizcaína de Leioa con unos 1.500 aficionados en las gradas.