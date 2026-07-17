La Inteligencia Artificial pronostica el resultado de la final del Mundial entre España y Argentina

Chat GPT, Grok y Claude, tres IA diferente, han dado porcentajes distintos en la final del próximo 19 de julio. En todos los pronósticos, los de Luis de la Fuente parten como favoritos

El próximo 19 de julio se disputará entre España y Argentina el último partido del Mundial que arrancó el pasado 11 de junio con 48 selecciones. A partir de las 21:00 horas (hora peninsular española), España y Argentina buscarán bordar una nueva estrella mundialista en su pecho y de paso entrar en la historia del fútbol.

El fútbol es tremendamente impredecible pero algunas de las IA (Inteligencia Artificial) más potentes y conocidas del Mundo se han atrevido a dar su pronóstico para la final. Chat GPT, Grok (perteneciente a X de Elon Musk y Claude de Anthropic han dado sus pronósticos para la final de este próximo domingo con un punto en común que es la victoria de España pero con porcentajes diferentes.

La Inteligencia Artificial da el resultado de la final entre España y Argentina

En primer lugar, Chat GPT, una de las IA más conocidas a nivel mundial, es la que más favoritismo le da a España de cara a la final del Mundial ante Argentina. Eso sí, Chat GPT es la única que no se atreve a dar un resultado aunque le da un 60 por ciento de posibilidades a los de Luis de la Fuente de levantar su segundo Mundial el próximo 19 de julio.

En el caso de Grok, la Inteligencia Artificial creada por X de Elon Musk, da un encuentro más igualado entre España y Argentina ya que en lo que a porcentajes se refiere, le da a la Roja un 52 por ciento de posibilidades de ganarle a Argentina. Los de Scaloni tendrían el 48 por ciento restante. En el caso de Grok si se atreve a dar un resultado y apuesta por un ajustado 2-1. Esta IA también apunta a que el encuentro entre España y Argentina será muy largo y que incluso podría irse a la prórroga.

La Inteligencia Artificial Claude, la única que acertó el triunfo de España en la semifinal ante Francia

Quizás la que se debería de tener más en cuenta por sus precedentes en este Mundial con España es la Inteligencia Artificial Claude, creada por Anthropic. Esta Inteligencia Artificial acertó que España iba a superar a Francia en la semifinal del pasado 14 de julio y además fue la única en relación a las otras dos que vaticinó que la Roja superaría a los de Deschamps.

En este caso, para la final entre España y Argentina le da un 58 por ciento de posibilidades a los de Luis de la Fuente respecto al 33 de los de Scaloni. España, según la Inteligencia Artificial Claude de Anthropic, ganaría por 2-1 y sumaría el segundo Mundial de su historia.

La Inteligencia Artificial nunca podrá igualar la emoción de una final del Mundial

La Inteligencia Artificial es capaz de dar infinidad de datos aunque siempre es muy recomendable contrastarlos con fuentes fiables. Pero la Inteligencia Artificial nunca podrá llegar a sentir lo que las aficiones de España y Argentina vivirán el próximo 19 de julio, incluso desde horas antes a que el encuentro arranque en el Met Life Stadium.

Sobre el propio encuentro, un partido puede tener situaciones impredecibles como la que se dio en el duelo entre España y Francia con la lesión de Saliba para los galos o el 'torpe' penalti cometido por Digne ante Lamine Yamal.