La FIFA no sancionará a Argentina para la final del Mundial

El expediente por el mensaje político sobre las Malvinas no se resolverá antes de la final ante España, aunque la AFA y varios futbolistas podrían recibir una multa o una suspensión posterior

La celebración de Argentina ante Inglaterra tras las semifinales duró unos minutos, pero amenaza con prolongarse más allá del Mundial. Tras eliminar a los Three Lions, varios jugadores argentinos exhibieron sobre el césped una pancarta con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, una reivindicación que ha provocado la intervención de la FIFA.

El organismo investigará lo ocurrido después del 2-1 de Atlanta, aunque el procedimiento no se resolverá antes de la final del domingo contra España. Lionel Scaloni podrá contar, por tanto, con todos los implicados mientras la Comisión Disciplinaria determina si castiga a los futbolistas, a la AFA o a ambas partes.

Argentina evita una sanción antes de enfrentarse a España

La principal consecuencia inmediata está descartada. Según informó Isaac Fouto en Tiempo de Juego, la FIFA abrirá expediente por la pancarta, pero cualquier posible sanción llegará cuando haya terminado el Mundial. Los jugadores involucrados podrán disputar sin impedimentos el último partido del torneo.

La investigación tratará de identificar quién introdujo el cartel, qué futbolistas participaron activamente en su exhibición y qué responsabilidad corresponde a la Asociación del Fútbol Argentino. Giovani Lo Celso apareció sujetándolo en primer plano junto a varios compañeros durante la celebración posterior al triunfo ante Inglaterra.

El mensaje había llegado desde la grada. Los internacionales argentinos lo desplegaron después del encuentro y posaron con él sobre el campo, pese a que la organización había reforzado previamente los controles para impedir el acceso de símbolos relacionados con la disputa territorial.

La demora en el procedimiento impide que una hipotética suspensión altere el España - Argentina. La final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey y enfrentará a la vigente campeona del mundo con una Roja que busca su segunda estrella.

El reglamento de la FIFA prohíbe los mensajes políticos

El Código Disciplinario permite sancionar la utilización de gestos, palabras u objetos destinados a transmitir mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos que no resulten apropiados para un acontecimiento deportivo. La norma también responsabiliza a las federaciones por la conducta de los integrantes de sus delegaciones.

Las consecuencias pueden oscilar entre una advertencia, una multa económica y una suspensión. Para este tipo de mensajes, el régimen disciplinario contempla sanciones económicas de entre 5.000 y 20.000 francos suizos en función de la gravedad y de la posible reincidencia.

El escenario considerado más probable es un castigo económico a la AFA. La suspensión de alguno de los futbolistas no está completamente descartada, pero necesitaría un procedimiento individualizado y la posibilidad de que los implicados presenten alegaciones.

Leandro Paredes defendió la actuación del grupo al explicar que el gesto se realizó porque estaban “jugando por toda nuestra nación”. Esa interpretación nacional choca con la obligación federativa de separar las reivindicaciones políticas de los actos oficiales del campeonato.

El Gobierno británico exige una investigación exhaustiva sobre Argentina

La reacción desde Reino Unido no tardó en llegar. El Ejecutivo británico calificó la pancarta de “totalmente inapropiada” y reclamó que la FIFA analice lo sucedido, al considerar que la política debe permanecer fuera del fútbol.

Un portavoz del primer ministro Keir Starmer defendió la soberanía británica sobre el archipiélago y reiteró el derecho de sus habitantes a decidir su futuro. Peter Kyle, ministro británico de Empresa y Comercio, solicitó una investigación “exhaustiva” sobre la conducta de los jugadores argentinos.

Las islas, denominadas Falkland Islands por Reino Unido y Malvinas por Argentina, constituyen un territorio británico de ultramar cuya soberanía reclama el país sudamericano. La disputa provocó en 1982 una guerra de diez semanas y sigue formando parte de la relación política entre ambos Estados.

Rodri y Morata marcan el precedente para Argentina

El fútbol español conoce un caso reciente. Rodri y Álvaro Morata fueron sancionados con un partido por la UEFA después de cantar “Gibraltar es español” durante la celebración de la Eurocopa 2024 en Madrid.

El órgano disciplinario consideró que ambos utilizaron un acontecimiento deportivo para realizar una manifestación ajena al deporte. Cumplieron su castigo posteriormente, en el primer encuentro oficial de España en la Nations League.

También existe un precedente bajo jurisdicción de la FIFA. El surcoreano Park Jong-woo fue suspendido durante dos partidos después de exhibir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 una pancarta relacionada con la disputa territorial entre Corea del Sur y Japón por las islas Dokdo/Takeshima.

Argentina podrá concentrarse ahora en la final, pero el caso no desaparecerá cuando acabe el partido. El domingo se jugará el título ante España; después llegará el momento de responder por una pancarta que volvió a mezclar fútbol, historia y política en el escenario más observado del mundo.