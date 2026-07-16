Lo Celso no juega pero es protagonista en el Mundial: un mensaje polémico que puede acarrear sanción

El futbolista del Real Betis acaparó los focos en la celebración tras la remontada ante Inglaterra, que dio el pase a la final a la 'Albiceleste', al mostrar sobre el césped una pancarta con el lema: "Las Malvinas son argentinas"

Una vez más, Argentina volvió a remontar un partido en el Mundial, esta vez para sellar su pase a la final del próximo domingo, donde se verá las caras con España. Los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez le dieron la vuelta al gol inicial de Anthony Gordon para Inglaterra cuando la prórroga parecía inevitable y desataron la euforia entre la afición albiceleste. Pero en medio de la celebración, el bético Giovani Lo Celso acaparó los focos al exhibir una polémica pancarta que está dando mucho que hablar.

El centrocampista verdiblanco se quedó de nuevo sin minutos (solo ha jugado 60' en el duelo ante Jordania de la fase de grupos, con gol incluido). Aún así, se convirtió en protagonista al saltar al césped, una vez acabado el duelo, con un mensaje reivindicativo: "Las Malvinas son argentinas". De ese modo, quiso aprovechar la repercusión mediática del partido, que ya de por sí venía cargado de rivalidad deportiva entre ambas selecciones, para añadir un matiz político que podría tener consecuencias.

Una rivalidad que viene de lejos: 907 fallecidos en la Guerra de las Malvinas

No fue solo Lo Celso quien agarró la pancarta, ayudándole también otros como Lisandro Martínez o 'Cuti' Romero, posándola luego sobre el césped para convertirla en el centro de los festejos, en el que varios jugadores también cantaron 'el que no salta es un inglés'. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que sirvió para centrar la atención en la histórica disputa que mantienen los dos países sobre la soberanía del archipiélago del Atlántico Sur, ocupado por Reino Unido desde 1833 y reclamado por Argentina.

Cabe recordar que en 1982, ambos países se enfrentaron en la llamada Guerra de las Malvinas durante 74 días, dejando un total de 907 fallecidos: 649 combatientes argentinos, 255 militares británicos y tres civiles de las islas. Por ello, el choque de cuartos de final de este pasado miércoles venía marcado irremediablemente por ese episodio histórico, que Lo Celso y sus compañeros rescataron con la citada pancarta y sus propias declaraciones tras el partido.

Paredes, Lautaro Martínez y hasta la vicepresidenta argentina respaldaron a Lo Celso

"Y serán siempre argentinas", aseveró al respecto Leandro Paredes al ser consultado por la prensa. "Es algo que pasó hace muchísimos años. Nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial", admitió por su parte Lautaro Martínez.

Incluso la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, reivindicó la exhibición de la bandera por parte de los jugadores. "¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón", expresó por redes sociales la política y activista, que tiene una mala relación con el presidente argentino, Javier Milei, quien por el contrario se limitó a celebrar el pase pero evitó hablar del asunto.

La FIFA había prohibido exhibir mensajes sobre las Malvinas

Todo ello se produce después de que en los días previos, en Argentina se multiplicasen las expresiones en la opinión pública sobre la carga simbólica del partido, considerado de alto riesgo por la fuerte rivalidad de las dos hinchadas. Por ello, solo un día antes del encuentro, las autoridades de seguridad de los Estados Unidos y la FIFA habían dispuesto prohibir a los aficionados ingresar al estadio de Atlanta en el que se disputó el duelo con banderas, camisetas, carteles o insignias "políticas", incluyendo aquellas con reivindicaciones relativas a las Malvinas.

Las posibles sanciones que recoge el Código Disciplinario

No hubo ninguna referencia a ello en las gradas. Pero sobre el campo, Lo Celso se saltó dicha prohibición con su pancarta, exponiéndose ahora a una sanción. Y es que el Código Disciplinario de la FIFA impide el ingreso de mensajes considerados políticos o provocativos en un partido catalogado como de máximo riesgo, contemplando sanciones que pueden ir desde una advertencia hasta multas económicas para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o para los futbolistas involucrados. También se recogen posibles suspensiones deportivas, aunque las mismas solo están previstas para situaciones consideradas especialmente graves o reiteradas.

Los precedentes: de la multa para Suiza al silencio sobre Egipto

Lo primero sería que el máximo organismo futbolístico internacional abra un expediente para evaluar lo ocurrido, aunque en el actual Mundial no ha habido ninguna comunicación sobre otro episodio similar. Fue tras la victoria de Egipto sobre Australia en los dieciseisavos, tras lo cual su seleccionador, Hossam Hassan, mostró una bandera de Palestina, lo que tuvo una gran repercusión internacional.

Sí hubo castigo, por contra, en el Mundial de 2018 para los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri, que fueron multados con 8.600 euros por celebrar sus goles contra Serbia imitando con sus manos al águila bicéfala de la bandera de Albania. Con ese mensaje, ambos futbolistas hicieron alusión al conflicto entre Serbia y Kosovo, lo que provocó la denuncia de la federación del país balcánico. La respuesta de la FIFA fue una multa económica, por lo que a priori Lo Celso y Argentina no deben temer una sanción deportiva.