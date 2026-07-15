Inglaterra 1-2 Argentina: Tuchel pone en bandeja la 'Finalissima' contra España

Gordon adelantó a los ingleses en el 55' pero el seleccionador inglés lo quitó del campo para meter un central y hacer más cambios defensivos, todo lo contrario que Argentina, que encerró a su rival para acabar remontando con goles de Enzo Fernández en el 86' y de Lautaro en el tiempo añadido

El rival de España en la final del próximo domingo será Argentina, después de que los hombres de Scaloni volvieran a apelar a la épica para remontar en los últimos minutos el gol de Gordon. Enzo y Lautaro, en cinco minutos de diferencia, hicieron los dos goles del triunfo argentino, que defenderá el título de Qatar 2022 y propicia la 'Finalissima' que no pudimos ver en marzo.

Inglaterra y Argentina brindaron un espectáculo que más que futbolístico parecía bélico. Se notaba en el ambiente ya desde que ambos sabían que se iban a enfrentar que no era un partido más, que había y hay muchas deudas por saldar y así seguirá siendo durante mucho más tiempo.

No tardamos ni tres minutos en ver la primera tangana del partido después de que Enzo Fernández entrará con todo a Anderson. Iba a tener mucho trabajo el colegiado Ismail Elfath, al que le costó mantener a raya a los dos equipos. Cada balón dividido era una pelea, con recados de unos y otros jugadores, pero el estadounidense no sacó una amarilla hasta el final de la primera parte.

Porque ocasiones, ocasiones pocas. Prácticamente ninguna. De hecho los porteros no tuvieron que intervenir para atajar ningún disparo, por los dos únicos remates que hubo en el primer acto se marcharon fuera. Un cabezazo de Stones en una falta sobre la frontal argentina y un fuerte disparo de Enzo Fernández que se fue por encima del larguero.

Inglaterra intentó llevar la iniciativa pero Argentina defendió con orden y sacrificio, a lo que nos tiene acostumbrados en este Mundial. Hasta que Messi no apareció, después de la pausa para la hidratación, para bajar hasta el centro del campo, atraer rivales y romper líneas, Argentina no creó peligro y duda en el rival.

Inglaterra buscó las bandas para llegar a la portería del Dibu, por la izquierda con Spence y Gordon que por la derecha con James, pero tampoco fueron muy efectivos sus ataques. Y así llegamos al descanso.

Mucho más fútbol en el segundo acto

La segunda parte no tuvo nada que ver con la primera. A los pocos minutos avisaba Julián con un remate que sacaba Pickford con una buena mano, pero Inglaterra iba a golpear primero, con un centro desde la derecha de Rogers en el que Gordon le gana la tostada a Molina, adelantándose y rematando con el interior de la bota para hacer el 1-0.

No tardó Scaloni en mover el banquillo en busca de la reacción. Metió a Nico González y este iba a tener la primera ocasión clara para empatar con un buen cabezazo que sacó Pickford. Tras la pausa para la hidratación, Argentina proseguiría con su asedio y Mac Allister estrellaba un disparo en el palo.

Tuchel lo hace todo mal

¿Y qué se le ocurre a Tuchel con el partido a favor? Hacer cambios defensivos mandando así un mensaje muy claro a su rival: atacame. Y no le pudo salir peor a Inglaterra, que se encerró con cinco defensas para defender peor que nunca. Argentina colgaba balones y los remataban, mientras a Inglaterra se le empezaba a hacer muy largo el partido...

Y así llegó el empate, con un saque de esquina en corto de Messi, que vio solo a Enzo Fernández en la frontal para que el centrocampista se sacara un zapatazo imparable para Pickford en el 86'. Pero los campeones del mundo querían más, querían el segundo porque olían sangre y veían que su rival no reaccionaba. Y en el 91', con un centro de Messi, Lautaro cabeceaba a placer entre dos defensas ingleses para obrar la remontada.

Quedaban todavía por delante casi diez minutos, y ahora sí Tuchel se acordó de que en el banquillo tenía hombres como Rashford o Toney, pero ya era tarde para Inglaterra. Lo de Tuchel hoy da para destitución. Inglaterra llora, Argentina festeja, y con total merecimiento. El domingo, conoceremos al nuevo campeón del mundo.

- Ficha técnica:

Inglaterra: Pickford, James (Burn 83'), Stones (Rashford 95'), Guéhi, Spence (Toney 95'), Anderson, Rice (O'Reilly 83'), Rogers, Bellingham, Gordon (Konsa 74'), Kane.

Argentina: Emiliano Martínez, Molina (Montiel 74'), Cuti Romero, Lisandro Martínez (Otamendi 74'), Tagliafico (Lautaro Martínez 81'), Paredes (Nico González 65'), Enzo Fernández, Simeone (De Paul 74'), Mac Allister, Messi, Julián Álvarez.

Goles: 1-0 (55') Gordon; 1-1 (86') Enzo Fernández; 2-1 (91') Lautaro Martínez.

Árbitro: Ismail Elfath (USA). Mostró cartulina amarilla a Anderson, de Inglaterra, y a Lisandro Martínez, Romero y De Paul, de Argentina.

Incidencias: Partido correspondiente a la semifinal del Mundial disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta ante 68.239 espectadores.