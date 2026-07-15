Lautaro Martínez: "Siempre soñé con hacer este gol"

El delantero argentino, visiblemente emocionado, recuerda sus inicios en el fútbol, el esfuerzo de sus padres, que hoy se ve recompensado con este gol que mete a Argentina en la final del Mundial

Lautaro Martínez fue el autor del gol que dio el triunfo a Argentina en el tiempo añadido de la semifinal ante Inglaterra. El delantero del Inter de Milán, visiblemente emocionado, reconocía a pie de campo que siempre había soñado con hacer un gol como el que logró este miércoles en el descuento para dar a Argentina el pase a la final tras vencer por 2-1 a la selección inglesa.

"Muy fuerte esto, es muy fuerte", comenzó diciendo el delantero del Inter de Milán en una entrevista a pie de campo después de la victoria, en la que apenas podía contener las lágrimas.

Lautaro Martínez, que anotó el segundo tanto en el descuento, destacó que soñó con hacer un gol así de importante desde que su padre le compró sus primeras botas de fútbol, y aclaró que había tenido una corazonada desde el banquillo.

"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, se lo dije a Facu Medina, que iba a entrar y lo iba a ganar", desveló el delantero.

Sobre el partido, dijo que Argentina aprovechó el momento en el que Inglaterra se cansó de presionar, lo que les generó "más tranquilidad para mover la pelota". "Hicimos ancha la cancha y al final conseguimos los goles y después de tres años y medio, volvemos a jugar una final del mundo", sentenció el delantero.

Argentina y España se verán las caras el próximo domingo en la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

La 'Finalissima' del Mundial

España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) a partir de las 21:00 horas en España y permitirá, cosas de la vida, que podamos vivir esa 'Finalissima' que no se pudo disputar en el mes de marzo por el conflicto bélico en Oriente Próximo.

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 23:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.