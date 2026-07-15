Se mueven por Dovbyk en los parámetros que sí le encajan al Betis

En Italia anuncian que el Genoa avanza en el fichaje del ucraniano bajo la fórmula de una cesión con opción de compra, vía que en principio rechazaba la Roma, pero a la que podría estar ya abierta ante la ausencia de ofertas mejores

Una vez cerrados los fichajes de Facundo Bernal, relevo de Sergi Altimira en el centro del campo, y Fran García, que viene a elevar el nivel en el lateral zurdo tras la salida de Ricardo Rodríguez, el Real Betis tiene puesto el foco en su siguiente gran objetivo: la llegada de un delantero de garantías. Para ello, Manu Fajardo maneja varios nombres, aunque uno de los que más gusta es Artem Dovbyk. El ucraniano parecía una alternativa inalcanzable, pero ese 'no' rotundo se transformó en La Cartuja en un 'quizás' siempre que se dieran las circunstancias oportunas, como ya informó ESTADIO Deportivo.

La presunta oferta bética y la petición de la Roma

En Italia se informó hace varias semanas de una oferta verdiblanca por el punta ucraniano, consistente en una cesión con opción de compra que rondaría los 15 millones de euros. Pero, en realidad, no hubo propuesta formal como tal. Otra cosa es el interés, que existe, pero no en las condiciones planteadas por la Roma, que de inicio pretendía recuperar la amortización pendiente de un fichaje por el que pagó casi 42 millones de euros al Girona hace dos veranos.

En el Olímpico preferían esperar para formalizar un traspaso y el precio fijado (en torno a 23 millones) escapa de las posibilidades béticas, donde han reservado un presupuesto importante pero inferior a dicha cantidad para abordar la contratación del deseado '9' que compita con Cucho Hernández en el proyecto de Champions. Pero las últimas informaciones de la prensa transalpina hablan de un cambio de postura en el club romano, siendo el Genoa quien llevaría la delantera para hacerse con el ariete nacido en Cherkasy bajo unos parámetros que sí encajarían con las intenciones verdiblancas.

Dovbyk da el 'sí' al Genoa, con la baza de su entrenador

Según el periodista Nicolò Schira, Dovbyk ha dado su visto bueno a recalar en el Estadio Luigi Ferraris, atraído en gran medida por la presencia en su banquillo de Daniele De Rossi, con quien coincidió en sus primeros partidos en el conjunto romanista, antes de su precipitada destitución. Esa campaña. el ucraniano la acabó con 17 goles en 45 partidos y más de 3.100 minutos disputados. Pero todo cambió el pasado curso con Gian Piero Gasperini, para quien no cuenta.

Las lesiones tampoco ayudaron a que el ex de Dnipro se ganara la confianza del veterano técnico italiano, teniendo que pasar por el quirófano por una rotura miotendinosa en el muslo izquierdo que le hizo estar de baja cuatro meses. Entre una cosa y otra, acabó la campaña con apenas 627 repartidos en 18 encuentros, en los que firmó tres goles, viendo cómo su valor de mercado bajaba hasta los 15 millones, según la web especializada Transfermarkt. La situación ideal para hacer factible un fichaje inabordable de otro modo por el Real Betis, que tenía previsto dejar madurar esta opción pero ahora tendrá que pasar a la acción.

Pese a que Dovbyk vería con buenos ojos continuar en Italia, la negociación entre clubes ni mucho menos está cerrada. El Genoa trata de lograr una cesión con opción de compra en la que la Roma, además, tendría que asumir una parte del elevado sueldo del ariete, que asciende a 3,5 millones de euros netos. A partir de ahí, trabaja también en acomodar dicho salario a sus posibilidades para ofrecerle al punta un contrato hasta 2031. Pero aún queda tela por cortar, aunque se apunta que en el Olímpico sí estarían ya más receptivos a la posibilidad de un préstamo, ante la ausencia de propuestas que colmen sus aspiraciones iniciales.

Ya rechazó al Ajax porque prefería volver a LaLiga

Mientras tanto, en La Cartuja no han dado aún el paso para meterse de lleno en la carrera por un delantero que, como informó esta redacción, prefería esperar a que surgiera la opción de regresar a España, donde también ha sido tanteado por el Villarreal. Por ello, ha rechazado una tentativa del Ajax de Ámsterdam, que tampoco llegaba en realidad a lo que pedía la Roma, pese a que el conjunto neerlandés será entrenado por Míchel Sánchez, con quien Dovbyk se salió en el Girona, proclamándose 'pichichi' de LaLiga. Esa eficacia demostrada y la necesidad de que no necesite adaptación a la compiteición son dos de los aspectos más valorados en el Real Betis, que al mismo tiempo baraja otros nombres, como los de Kévin Denkey, Franculino Djú o Fábio Silva.