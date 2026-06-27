Los tiempos con Dovbyk, el juego de las filtraciones y el objetivo de la Roma

Desde Italia anuncian que la propuesta verdiblanca de cesión con opción de compra ha sido rechazada, pues los 'giallorossi' prefieren un traspaso, aunque se trata realmente de una declaración de intenciones con el ucraniano, de los delanteros que más gusta, pero sin movimientos en firme aún

El Real Betis no ha presentado realmente una oferta formal por Artem Dovbyk, uno de los delanteros que más gusta en La Cartuja para reforzar la plantilla este verano, cierto, aunque los tiempos no son los que anuncian en Italia. Allí, 'Il Corriere dello Sport' desvela que la AS Roma habría rechazado la propuesta de cesión con opción de compra de 15 millones de euros traslada por el conjunto verdiblanco, ya que la prioridad 'giallorossa' es un traspaso que enjugue, al menos, los alrededor de 21 millones (allí hablan de 23 millones, en realidad) que restan por amortizar del ucraniano, reclutado hace dos veranos por casi 42.

El juego de las filtraciones interesadas ha comenzado. Porque los heliopolitanos, aunque todavía no, seguramente moverán ficha durante el mes de julio por el ex del Girona FC, que acaba de cumplir 29 años y está de vacaciones en Ibiza. Su experiencia en LaLiga, donde se proclamó 'Pichichi' en la 23/24, invita a pensar en que su proceso de adaptación sería rápido. Encima, su discreto estado de forma, con una tasación a la baja (según la web especializada 'Transfermarkt', su valor de mercado ha descendido de 35 millones a sólo 15), permitiría una oportunidad de negocio difícil de ignorar, incluso aunque su salario es de 3,5 millones netos, por lo que habría que rebajarlo también.

La connivencia del propio Artem Dovbyk

Con una oferta real del Ajax de su ex entrenador, Míchel Sánchez, que tampoco llega a las pretensiones romanas, la opinión del artillero también cuenta. No le atrae jugar en la Eredivisie, pues considera que, habiendo disfrutado de España e Italia, sería un paso atrás. Ex militante de Ligas como la moldava y la danesa, tampoco se ve de momento en Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes, desde donde ha habido sondeos y tentaciones muy rentables en lo económico. Ni siquiera en Turquía o Grecia, destinos donde podría, incluso, incrementar sus emolumentos. No es un 'al Betis o me quedo', pero por ahí van los tiros.

Los planes del Betis para reclutar al delantero

Como desveló ESTADIO Deportivo, el Real Betis ha reservado 15 millones de euros de su partida presupuestaria de esta próxima temporada para contratar al delantero de nivel Champions League que compita con el 'Cucho' Hernández el curso venidero. Artem Dovbyk está entre sus preferencias, aunque, por ahora, se guarda la bala de la apuesta directa para más adelante, solventando primero la adquisición de plusvalías para el presente ejercicio fiscal. Pero, sin duda, el '9' y el lateral izquierdo son las máximas prioridades en La Cartuja, por lo que no se tardará en realizar movimientos para una contratación estratégica, con una alternativa como Kévin Denkey también subrayada.