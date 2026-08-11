José Ignacio Navarro mete la quinta marcha: Gattoni, a punto de salir del Sevilla

El Sevilla sigue acelerando en el capítulo de salidas tras la marcha de Joan Jordán y está en negociaciones con el Ascoli de la Serie B por Fede Gattoni, fuera de los planes del club nervionense

José Ignacio Navarro ha metido la quinta marcha en las últimas semanas del mercado de fichajes y está dispuesto a completar la revolución en el capítulo de salidas. Tras poder quitarse de encima a jugadores que no aportaban en lo deportivo pero con un gran peso en la estructura financiera como Rafa Mir, Tanguy Nianzou o Joan Jordán, parece que el próximo en hacerlo puede ser Federico Gattoni.

El central sevillista, que no entra en los planes de Luis García Plaza, podría encontrar acomodo en la Serie B italiana, concretamente en el Ascoli, según apunta Zona Mixta. El ex de San Lorenzo de Almagro apenas ha jugado cinco partidos como nervionense desde su fichaje hace ahora tres años, y a falta de uno para acabar su vinculación, se le busca una salida definitiva con la que hacer más espacio salarial en la plantilla blanquirroja.

La operación ni mucho menos está cerrada pero sí se avanza en buena sintonía con el club italiano, por lo que hay optimismo en que las negociaciones lleguen a buen puerto y puedan cerrarse en los próximos días, con lo que el club de Nervión se ahorraría en torno a la mitad de su ficha.

Gattoni, casi inédito en el Sevilla

El central argentino fichó por el Sevilla en el mercado de verano de 2023, siendo la última incorporación de Monchi antes de salir del Sevilla, por el que desembolsó 1,4 millones de euros a San Lorenzo de Almagro, pero el futbolista de Buenos Aires apenas contó para José Luis Mendilibar. Seis meses más tarde, en el mercado de enero de 2024 sale cedido rumbo al Anderlecht belga, donde apenas juega diez partidos y regresa a Sevilla, ya que el préstamo no incluía opción de compra.

Sin embargo, el futbolista tampoco entra en los planes de Xavi García Pimienta, entonces nuevo entrenador del Sevilla, y Víctor Orta, director deportivo en aquel momento, logra una cesión a River Plate por año y medio, aunque con el 'Millonario' apenas disputa seis partidos, siendo un habitual suplente en su vuelta a Argentina.

En enero de 2026 finaliza su préstamos en River Plate y regresa a Sevilla, donde Matías Almeyda le hace hueco en su plantilla, aunque tan solo juega un partido como nervionense, apenas nueve minutos frente al Alavés. Al ex de San Lorenzo solo le queda un año de contrato y ahora se le busca una salida definitiva para seguir aligerando la plantilla.

Una larga lista de bajas este verano

Tras la salida de Joan Jordán, la última hasta la fecha, el Sevilla se ha deshecho este verano de un total de 14 jugadores (Nyland, Januzaj, Gudelj, Azpilicueta, Mendy, Maupay, Alexis Sánchez, Akor Adams, Rafa Mir, Nianzou, Juanlu, Sow, Joan Jordán y Alberto Flores), pero aún faltan algunos más. Fede Gattoni apunta a ser el decimoquinta en coger la puerta de salida y al argentino le podrían seguir Adrià Pedrosa y Fabio Cardoso, que tampoco entran en los planes de José Ignacio Navarro.

La salida de Marcao sería la guinda a este capítulo, aunque la situación del brasileño es más complicada ya que todavía le quedan dos años de contrato después de aceptar el año pasado el ajuste salarial propuesto por el club nervionense.