Robbie Ure posa en Nervión como el séptimo fichaje del Sevilla 26/27

El delantero escocés llegó hoy a la capital hispalense para firmar hasta 2031 tras el ventajoso acuerdo alcanzado por el Sevilla para su fichaje como 'plan A' para la vanguardia

Robbie Ure ha llegado hoy a capital hispalense en coche tras aterrizar en Málaga para convertirse en breve en el séptimo fichaje para el Sevilla 26/27 después Juan Iglesias, Sangante, Guridi, Vlachodimos, Julio Díaz y Fran González.

De hecho, nada más pisar la capital hispalense ha pasado el reconocimiento médico para, acto seguido, dirigirse al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha posado para los medios en los aledaños del estadio para firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Así las cosas, el club nervionense alcanzó un acuerdo durante el fin de semana con el Sirius sueco tras llevar las negociaciones con mucha cautela para consumar el fichaje del 'plan A' para la delantera. Una operación muy trabajada por José Ignacio Navarro, que se ha adelantado a los numerosos clubes interesados y ha conseguido su incorporación por una cantidad menor de lo esperado.

El montante final de la operación

De este modo, el montante de la operación asciende a 6,5 millones fijos más 2,5 en variables, de los cuales un millón es de fácil cumplimiento mientras que el millón y medio restante está sujeto a objetivos más complicados que, de cumplirse, supondría que el Sevilla ha acertado de lleno con su fichaje.

Robbie Ure se encontraba en el centro del escaparate internacional por sus números prodigiosos en el fútbol sueco con solo 22 años, pues marcó 20 goles en los últimos 20 partidos, 15 en 15 en el presente curso, para sumar un total de 31 en el Sirius en 50 duelos. Estas cifras despertaron mucho interés y en Suecia se hablaba de que el precio de salida sería de 9-10 millones, pero finalmente el pago fijo es de 6,5 kilos, más ajustado, eso sí, al valor de mercado estimado por Transfermarkt, cinco millones.

Opciones reales de que esté contra el Rayo

Robbie Ure era la primera opción de la dirección deportiva y se ha conseguido el objetivo de firmarlo antes del comienzo de LaLiga, disponiendo de opciones de estar a tiempo para el partido contra el Rayo del próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Cabe destacar que ya llega rodado, pues tras el parón por el Mundial, el delantero ha disputado cinco partidos desde el 3 de julio, con un balance espectacular de ocho goles, cuatro de ellos en el 4-4 contra el Mjällby.

"Robbie Ure es, con diferencia, el mejor delantero de la Allsvenskan sueca. Es un goleador prolífico en el sentido más auténtico de la palabra, y su balance de 15 goles en 15 partidos al llegar al ecuador de la temporada es históricamente impresionante y algo extremadamente raro en el fútbol sueco. Vale cada céntimo que pague el Sevilla", aseguró a ESTADIO Deportivo el periodista y analista sueco Fredrik de Ron, que destacó su inteligencia sobre el campo.

"Es excepcionalmente inteligente en sus movimientos, situándose constantemente en la posición exacta cuando el balón llega al área. Sin esa inteligencia futbolística, podría haber sido simplemente otro delantero grande y potente", indicó.