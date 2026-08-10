El Sevilla oficializa la salida de Joan Jordán rumbo al Estrela Amadora: pequeño alivio salarial en Nervión

La entidad de Nervión ha hecho oficial la salida del centrocampista catalán rumbo a tierras lusas, una operación que servirá para dar lugar a un jugador con el que no contaba Luis García Plaza y que dejará un alivio económico en las arcas

Siete años después, el Sevilla FC se despide de Joan Jordán. Pero, en esta ocasión, ya de forma definitiva. En la tarde de este lunes, minutos antes de que apareciese Robbie Ure por el Ramón Sánchez-Pizjuán, el club ha lanzado un comunicado anunciando el traspaso del centrocampista catalán rumbo al Estrela Amadora, de la Primera División de Portugal. Esta situación estaba condenada a resolverse ya que, desde hace varias temporadas, el jugador no cuenta deportivamente para la entidad sevillista. Este verano ha sido buena prueba de ello, estando al margen del grupo a la espera de que pudiese resolverse su situación. Algo que finalmente se ha producido.

Joan Jordán abandona la entidad hispalense tras 203 partidos con la elástica sevillista, llegando a ganar hasta dos Europa League con el equipo sevillista. Aterrizó en el año 2019 en el marco de la revolución que Monchi realizó en su segunda etapa al mando de la secretaría deportiva del club. Consiguió hacerse un hueco importante en el primer equipo y fue una de las piezas claves en la sala de máquinas sevillistas para conseguir la sexta Europa League. Sin embargo, el declive de la entidad coincidió con el de su rendimiento en el club y, a pesar de su renovación, no volvió a mostrar el nivel que llegó a enseñar en el club. Una cesión en el Deportivo Alavés, con Luis García Plaza al mando, parecía ser la solución al problema. Pero el jugador encadenó lesiones con pocos minutos, lo que acabó provocando toda esta situación. También fue el protagonista del famoso derbi donde recibió un impacto de un palo desde la grada del Benito Villamarín, un episodio que aún da que hablar en la ciudad de Sevilla.

Ahora emprende una nueva aventura en tierras portuguesas. En este caso, en el Estrela Amadora, que disputará la Primeira Liga (Primera División). Se marcha en un traspaso a coste 0 en el que la entidad nervionense tendrá que hacerse cargo de parte de su ficha, aunque supone cierto alivio en la entidad. Cabe recordar que el centrocampista era uno de los últimos hombres del Sevilla de Champions League, por lo que su sueldo estaba acorde a ello. Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, el jugador no ha perdonado nada de su ficha, por lo que el alivio tampoco será muy notable.

El comunicado del Sevilla FC para oficializar la salida de Joan Jordán

"El Sevilla FC y el Estrela Amadora han alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador Joan Jordán al club portugués. Jordán llegó a Nervión en el verano de 2019 procedente de la SD Eibar. En seis temporadas en las que ha vestido la camiseta sevillista (en la campaña 2024/25 estuvo cedido en el Deportivo Alavés), el centrocampista catalán ha disputado un total de 203 partidos oficiales: 139 encuentros de LALIGA EA Sports, 23 de la Copa del Rey, 21 de la UEFA Champions League y 18 de la UEFA Europa League y 2 en la Supercopa de Europa. En total Jordán firmó siete goles y 14 asistencias, siendo partícipe de las conquistas de las últimas dos UEFA Europa Leagues (2020 y 2023). El Sevilla FC quiere desear suerte a Joan Jordán en esta nueva etapa profesional".