Mourinho recuerda sus primeras impresiones sobre Guardiola: "﻿Me daba cuenta de que Pep era un jugador muy inteligente"

El ahora entrenador madridista coincidió con el catalán allá por los finales del siglo pasado en el club azulgrana: el portugués como miembro del cuerpo técnico de Bobby Robson y el entonces futbolista como uno de los referentes en el terreno de juego

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, y Pep Guardiola, quien ahora se ha tomado un tiempo de descanso, protagonizaron en más de una ocasión duros enfrentamientos tanto en el terreno de juego como en las salas de prensa. Una relación que ha pasado por diferentes momentos y que vivió uno de sus primeros capítulos en el FC Barcelona, allá por los finales del siglo XX. "Me daba cuenta de que Pep era un jugador muy inteligente", recordaba el portugués.

Fue una etapa en la que Mourinho formaba parte del cuerpo técnico de Bobby Robson, entonces entrenador del Barcelona, y Guardiola era uno de los referentes del aquel equipo azulgrana de finales de los 90. "En aquella época solo intentábamos dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo. Por supuesto, me daba cuenta de que Pep era un jugador muy inteligente, por su forma de jugar y de interpretar el partido", explicaba el portugués en una entrevista en una reciente entrevista en 'Vanity Fair', donde también incluía a Luis Enrique, ahora técnico del PSG: "Me daba cuenta de que Luis era un líder, que Luis sabía motivar. Yo también lo notaba. Pero en aquella época no se pensaba en eso, solo en dar lo mejor de ti mismo".

Mourinho y la historia de una fotografía con Guardiola y Luis Enrique

Unas reflexiones de Mourinho a propósito del recuerdo de una fotografía en la que salía con Guardiola y Luis Enrique: "Hay una fotografía muy divertida. La recuerdo con mucho cariño. Es una foto de un entrenamiento: estamos yo, Pep Guardiola y Luis Enrique. Yo era un joven asistente. En aquella época, Pep y Luis solo eran jugadores. Yo estaba muy lejos de donde acabaría llegando. Y creo que Pep y Luis solo pensaban en su carrera futbolística y no en su carrera como entrenadores. Ahora todos somos ganadores de la Champions League y hemos llegado a donde hemos llegado".

El caso es que los tres, Mourihno, Guardiola y Luis Enrique, se han enfrentado en numerosas ocasiones en partidos de máximo nivel en distintos equipos. Esta temporada, por el momento, el portugués no se medirá al catalán. Sí podría hacerlo al asturiano si se diera un Real Madrid-PSG en la Champions League.

Mourinho y su relación con el Barcelona

La vuelta de Mourihno al Real Madrid hace recordar a muchos sus duelos frente al Barcelona. "No niego que amo al Real Madrid, y esa es la razón por la que vuelvo. Pero en absoluto guardo ningún resentimiento hacia el Barcelona. Simplemente disfruto jugando contra ellos porque, en el fútbol, uno disfruta jugando contra los mejores. Los mejores te empujan a ser mejor de lo que eres", comentaba acerca de esa relación.

Incluso el entrenador del Real Madrid saca a colación la relación especial que mantenía con la ciudad de Barcelona: "En Barcelona vivimos una etapa increíble, de veras increíble, como familia. Mi hija se mudó a Barcelona con un mes de vida. Mi hijo nació en Barcelona. Mi mujer, mis hijos y yo pasamos cuatro años maravillosos en Barcelona. Y no puedo tener ningún mal sentimiento al respecto".