Luis Castro, sobre Carlos Espí: "Sabemos que puede aportar cosas importantes a un club como el Real Madrid"

El técnico del Levante valoró la salida del delantero del club granota, que ya se ha estrenado de cara a puerta con el conjunto de Jose Mourinho: "Ha estado tres o cuatro meses jugando con regularidad, pero estamos todos muy contentos por él"

Luis Castro ha repasado la actualidad que rodea al Levante en estos momentos. El club granota ha terminado la pretemporada con cuatro victorias y dos derrotas, por lo que ya ponen el foco en el arranque de LaLiga EA Sports, dónde empezarán visitando al Espanyol en el RCDE Stadium. Además, el técnico portugués ha hablado de la salida de Carlos Espí al Real Madrid: "Ha estado tres o cuatro meses jugando con regularidad".

Además, Luis Castro ha destacado el mercado de fichajes del Levante, con llegadas confirmadas hasta el momento de Hugo Sotelo y Yanis Musuayi, que viene precisamente a ocupar la plaza que ha dejado Carlos Espí: "Los que están aquí han venido al cien por cien, querían venir y eso para nosotros es muy importante". Por otro lado, el entrenador portugués dejó clara su identidad de juego de cara la inminente temporada.

Luis Castro: "El potencial de los que están aquí es muy bueno"

Luis Castro ha hablado, en los canales del Levante, de la cantera: "La cantera trabaja muy bien. No tenemos los mismos recursos que otros clubes para ir a buscar otros jugadores, pero el potencial de los que están aquí es muy bueno. Ya lo vimos el año pasado con algunos que jugaron que fueron importantes para hacer lo que teníamos que hacer y creo que este año vamos a tener alguna que otra sorpresa, lo que es muy bueno para nosotros".

El técnico del Levante se pronunció por los refuerzos que ha firmado el club hasta el momento en este mercado de fichajes: "Somos un club muy familiar y cuando fichamos jugadores intentamos siempre mirar que sean buenas personas y que tengan un carácter bueno para el club que tenemos. Es muy fácil trabajar con este grupo y eso te da una ventaja muy grande cuando estás peleando por cosas difíciles".

Luis Castro: "Es muy importante que cuando fichamos un jugador tenga ganas de vivir"

Luis Castro alabó la actitud con la que han llegado los fichajes, clave para la adaptación en el grupo en plena pretemporada: "Es muy importante para nosotros que cuando fichamos un jugador tenga ganas de venir. Si hay algún jugador que ves que tiene dudas, le decimos que no venga. Los que están aquí han venido al cien por cien, querían venir y eso para nosotros es muy importante".

El entrenador del Levante hizo un análisis de la pretemporada: "Al principio no tienes a todos los jugadores, están viniendo poco a poco. Es normal, y más en un año de Mundial que el mercado empieza a moverse más tarde. Los últimos partidos no hemos estado mal, el equipo ya tiene algunos conceptos de lo que queremos y ahora ya estamos trabajando más pequeños detalles. Es bueno hacerlo ahora antes de que empiece la temporada".

Luis Castro, sobre la identidad del Levante: "Cuando tengamos que sufrir, sufrir todos juntos"

Sobre la identidad del Levante, Luis Castro confesó que será "un equipo aguerrido que vaya a luchar por todo, que quiere intentar ganar todos los partidos y juega para ganar. Es un equipo que va a tener una identidad de querer ganar. Sabemos que somos un equipo que va a sufrir también, pero creo que el equipo tiene que tener la identidad del club. No tener miedo a nadie y cuando tengamos que sufrir, sufrir todos juntos".

Luis Castro valoró la salida de Carlos Espí, que se entrenó de cara a puerta con el Real Madrid: "Sabíamos que iba a salir, tarde o temprano. Estamos muy contentos porque va a un club importante donde sabemos que puede aportar cosas importantes a un club como el Real Madrid. Está creciendo todavía. Cuando miras los meses que lleva jugando y lo que ha hecho, es increíble".

Por último, el técnico del Levante, con una fórmula de éxito clara, añadió que Carlos Espí "ha estado tres o cuatro meses jugando con regularidad, pero estamos todos muy contentos por él. Es una demostración para todos los niños que juegan al fútbol que aquí es una casa donde pueden venir y, si trabajan bien, pueden salir por la puerta grande".