Hansi Flick, sobre la salida de Araújo: "Es un gran tipo y un jugador fantástico pero la forma de jugar es diferente a la que planteo"

El técnico del Barça ha repasado la actualidad de la plantilla, ha analizado la cesión de Araújo al Liverpool y las posibles salidas de Casadó y Roony: "No es fácil para mí, pero hay que tomar decisiones"

Hansi Flick, técnico del Fútbol Club Barcelona, ha valorado a su plantilla tras los dos amistosos disputados en la Friuli Giulia Cup, donde los azulgranas ganaron al Nottingham Forest con un tanto de penalti de Raphinha en los últimos minutos, y luego cayeron frente al Udinese en este torneo triangular, aunque también habló el alemán sobre algunas salidas que se han dado y que se deben de dar en los próximo días en el Barça.

Dos de ellas son las de Casadó y Roony, que no entran en los planes del técnico y están buscando destino. "Hemos tenido que tomar decisiones que no eran fáciles. Les he aconsejado. Esta es la situación. Todos los equipos deben hacer cambios. Hay que dejar espacio para los jóvenes. No es fácil para mí la situación de Casadó y Roony, pero hay que tomar decisiones. Hablé con ellos al final de la temporada pasada y también en Inglaterra, les expliqué la situación y les di mi consejo", ha reconocido Flick.

La salida de Araújo, necesaria para ambos

Sobre la ya confirmada marcha del central uruguayo, que ha firmado por el Liverpool una cesión de un año aunque con una opción de compra, Flick ha admitido que era necesaria para el club y el para el jugador. "Es un gran tipo y un jugador fantástico. Pero la forma de jugar es diferente a la que planteo. Es potente, con velocidad... es una lástima. Ha sido difícil porque no lo he incluido como quisiera. Le han afectado los errores cometidos en el pasado", ha explicado.

"Hemos hablado. Le he visto bien hoy, feliz, le deseo lo mejor. Los cambios son normales en la vida y en el fútbol. Hay mucho ruido alrededor pero sabemos lo que queremos. Queremos mejorar al equipo, estamos calmados. La próxima semana llegarán muchos jugadores. Esta pretemporada no es normal, hay poco tiempo".

Ferran Torres y su deseo de jugar en el PSG

"Respeto las vacaciones de los jugadores y no sé nada. No he hablado con él. Hoy estaba centrado en el triangular".

Los primeros días de Raphinha y Fermín con el grupo

"Lleva 10 días entrenando con nosotros y Fermín, algo más. Los veo bien. Raphinha es el jugador más importante para mí, por su intensidad, es uno de los capitanes, lucha por el equipo. Los partidos no han sido los mejores, pero se ha entrenado bien y hay que saber gestionar la llegada de Fermín, Raphinha y otros jugadores".