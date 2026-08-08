La 'fijación' de Rodri Hernández con el Barcelona que se ha vuelto viral

El jugador español del Manchester City reflexionó hace años con Jorge Valdano sobre el conjunto culé y el juego que llevó a cabo de la mano de Xavi Hernández o Busquets, entre otros. "No querer parecerte porque te vas a equivocar, pero si viendo que tiene éxito e intentar imitarlo"

Rodri Hernández sigue sin saber dónde jugará la próxima temporada. De momento sigue perteneciendo al Manchester City aunque parece poco probable que defienda a los británicos en la Premier League. Rodri Hernández ya tendría un acuerdo con el Barcelona tras rechazar el ofrecimiento del Real Madrid y ahora solo quedaría que los culés y el Manchester City llegasen a un entendimiento para el traspaso del centrocampista campeón del mundo con España.

En el caso de que el Barcelona termine cerrando el fichaje de Rodri Hernández, los culés no tendrán que explicarle demasiado dónde llega ya que el centrocampista demostró que sabe bien la idea de juego que tienen los culés desde hace ya varias temporadas. Haciendo especial mención a la época de Pep Guardiola, que marcó un antes y un después en el cuadro culé por el juego que planteó, Rodri habló años atrás con Jorge Valdano en unas declaraciones que ahora se han vuelto virales.

Rodri Hernández, el fichaje soñado del Barcelona, se confesó seguidor de Xavi Hernández y Busquets

Rodri Hernández conversaba con Jorge Valdano sobre el estilo de juego del Barcelona de Guardiola y el actual centrocampista del Manchester City no dudó en calificarlos de "revolucionarios" por no haberse visto hasta ese momento un fútbol así. "Revolucionarios por así decirlo. Tan buenos que nunca se había visto esto. Nunca se había visto un fútbol tan estético, tan bonito, tan sencillo a la vez porque muchas veces eran uno o dos toques y no la veías y era un partido detrás de otro y con mucha superioridad sobre todo. Cuando ves sobre todo algo que es distinto, es diferente, algo innovador, pues claro te quedas un poco perplejo y todos disfrutamos de esa generación", declaró años atrás en el programa 'Universo Valdano'.

Los referentes de Rodri Hernández en el Barcelona de Guardiola

Rodri Hernández confesó que el hecho de ver en televisión a equipos como el Barcelona que hacían ese tipo de juego tan estético, había influido notablemente en su forma de jugar. Además el centrocampista señaló a jugadores ya retirados como Xavi Hernández o Sergio Busquets en los que se fijaba para intentar imitarlos: "No es raro decir que eres lo que has ido viendo a lo largo de tu vida, lo que ves por la tele. Yo cuando veía al Barcelona o veía a este tipo de equipos, pues uno a veces se refleja y dice 'yo creo que mi perfil es jugar de este modo' o te fijas en jugadores como Xavi o Busi (Busquets) que aprendes de ellos y, cada uno con sus características y eso tenerlo claro. No querer parecerte porque te vas a equivocar, pero si viendo que tiene éxito e intentar imitarlo".

La posibilidad de Rodri Hernández de formar parte del Barcelona

Si las negociaciones entre Manchester City y Barcelona llegan a buen puerto, Rodri Hernández podría ser uno de esos centrocampistas (al estilo de Sergio Busquets) que marque una época en el cuadro culé. De momento, pese al acuerdo entre el jugador y el Barcelona, la primera propuesta culé de 45 millones más otros cuatro en variables, ha sido rechazada por los británicos. Con el Real Madrid atrás, parece que Rodri Hernández tiene claro que quiere jugar en el Barcelona la próxima temporada.