Morientes explota con Rodri Hernández y el Real Madrid: "Nos toman por tontos"

El ex delantero del cuadro blanco apuntó en 'El Partidazo de Cope' que Florentino Pérez ha sido el que ha rechazado la llegada del centrocampista. "Si hubiese querido no se le escapa este fichaje"

Rodri Hernández está siendo sin duda el gran nombre de este mercado de fichajes de verano. Después de ser elegido como el mejor jugador del Mundial 2026 con la Selección española que terminó levantando el título, el jugador del Manchester City se colocó en el radar del Real Madrid de Florentino Pérez en la presidencia y de Mourinho.

Rodri Hernández era uno de los nombres que tenía en cartera Enrique Riquelme, el candidato que se enfrentó a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del Real Madrid del pasado mes de junio. Florentino Pérez ganó y durante varias semanas el nombre de Rodri Hernández y el Real Madrid se desvinculó hasta que el centrocampista del City se volvió a coronar con España en el Mundial. Ahora Rodri Hernández parece que está más cerca del eterno rival blanco, el FC Barcelona y Morientes, ex futbolista del Real Madrid no ha podido soportar las últimas informaciones en torno a la llegada frustrada del centrocampista español.

Morientes da su versión del fichaje frustrado de Rodri Hernández por el Real Madrid

Morientes, mítico delantero del Real Madrid, opinó sobre las últimas informaciones que han apuntado que Rodri Hernández ha rechazado al club blanco después de que el centrocampista se cansase de esperar un movimiento definitivo desde el Bernabéu. Para Morientes, aquellos que afirman esta negativa de Rodri Hernández a fichar por el Real Madrid están tomando por tonto a los demás: "Nos toman por tontos los que dicen que Rodri ha rechazado al Real Madrid".

Fernando Morientes insistió en 'El Partidazo de Cope' con la fuerza del Real Madrid en las negociaciones y cómo la historia sería al revés, es decir, los blancos rechazaron el fichaje de Rodri Hernández: "Está claro que el Real Madrid no ha querido a Rodri y ahora le pasa la patata al jugador diciendo que ha sido él quien ha querido fichar por el Barcelona y que quería fichar por el estilo de juego. Eso es una broma de mal gusto para los que sabemos de fútbol".

Morientes no duda de la capacidad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Insistiendo sobre el potencial del Real Madrid en materia de fichajes, Morientes apuntó a la capacidad del propio Florentino Pérez: "Si Florentino Pérez lo hubiese querido, no se le escapa este fichaje". Además Morientes explicó uno de los motivos que podrían haber llevado al Real Madrid de Florentino Pérez a rechazar la llegada de Rodri Hernández: "Rodri y Haaland eran fichajes del otro candidato. Creo que esa es la clave, traer a uno de estos dos jugadores era como darle la razón a la otra parte, que querían a estos futbolistas por necesidad absoluta deportiva".

Insistió Morientes en que si el Real Madrid hubiese querido, no se relaja en este tipo de operaciones: "El Madrid no se duerme en este tipo de situaciones. Se puede dormir por un lateral derecho de 14 años, pero no por este tipo de jugadores".

Así está el fichaje de Rodri con Barcelona y Real Madrid

El último capítulo del fichaje de Rodri, ya sea por Real Madrid o Barcelona es que los culés, tras llegar a un acuerdo con el propio jugador, habrían lanzado la primera propuesta formal al Manchester City. Esta primera oferta del Barcelona por Rodri Hernández al Manchester City es de 45 millones de euros más cuatro en variables pero los ingleses la habrían rechazado.

En otro lado y según informó este pasado viernes la Cadena SER, el propio Rodri Hernández se habría puesto en contacto con el Real Madrid para agradecer el interés mostrado por el club presidido por Florentino Pérez. Además, el propio agente del futbolista reconoció que las conversaciones entre Rodri y el Real Madrid se iniciaron hace dos semanas justo después de que el centrocampista conquistara el Mundial con España.

El presidente Florentino Pérez se implicó personalmente en el fichaje de Rodri Hernández y puso toca la carne en el asador para cerrar la llegada de un jugador llamado a liderar el centro del campo blanco. Entre el lunes y el martes de esta misma semana fue cuando Rodri Hernández se puso en contacto con el Real Madrid para transmitirle su agradecimiento y su decisión de rechazar la propuesta blanca ante la irrupción del Barcelona en la ecuación. Los culés podrían haberle ofrecido a Rodri Hernández un contrato por las próximas cuatro temporadas y un salario neto de 15 millones por curso.