Mourinho ya señala en el Real Madrid: "Se ha presentado en una forma física bastante inferior"

El técnico portugués no dudó en apuntar la mala forma de su compatriota Bernardo Silva. El luso debutó este sábado ante el Ferencvaros. "Durante el partido he entendido que le estaba faltando fuerza física"

El Real Madrid ha firmado este sábado su segundo triunfo de la pretemporada y el primero con público tras el que logró ante el Leganés a puerta cerrada. El Real Madrid se ha impuesto por 1-2 al Ferencvaros en territorio de Hungría y además de los goles de Mario Rivas y el fichaje Carlos Espí, los blancos contaron con el debut de Bernardo Silva.

El ex del Manchester City actuó en su posición natural en el centro del campo, lugar en el que encajaría a la perfección Rodri Hernández. El español tiene complicado terminar recalando en el Real Madrid pero Mourinho, sin mencionar al del City, dejó entrever la necesidad de un futbolista que pueda jugar en diferentes posiciones. Además Mourinho habló de la falta de forma de Bernardo Silva y también apuntó al cansancio del debutante en esta pretemporada, Vinicius.

Mourinho señala a Bernardo Silva y pide un fichaje

José Mourinho desligó la necesidad que tiene el Real Madrid de realizar un fichaje para el centro del campo y que sea capaz de desempeñarse en varias posiciones. El luso apuntó a esta necesidad después de explicar el cambio de Bernardo Silva por Cestero: "Durante el partido he entendido que le estaba faltando fuerza física, y meto a Cestero para dar un poco más de estabilidad. Es un jugador que hace tres o cuatro posiciones, y nosotros queremos una plantilla corta, 20 jugadores más los lesionados que tenemos por algún tiempo, necesitamos de algún jugador que pueda jugar en diferentes posiciones".

Además Mourinho confirmó lo evidente con el estado de forma de Bernardo Silva, que debutó este sábado: "Bernardo es muy importante, pero el pobre es otro que ha tenido vacaciones. Le hace bien a la cabeza no hacer nada durante el período de vacaciones. Se ha presentado en una forma física bastante inferior y tiene que crecer, pero es un jugador tremendo que nos da salida de balón". Haciendo mención también a Vinicius, otro de los debutantes en esta pretemporada, Mourinho apuntó a que ambos entraron ya al terreno de juego cansados: "Son jugadores que entran al partido ya cansados".

Vinicius jugó sus primeros minutos de pretemporada con el Real Madrid

Mourinho valora los errores del Real Madrid

Bien sabe Mourinho que las pretemporadas están para probar cosas y también para equivocarse ya que los errores no cuestan puntos. En esa línea analizó el luso el duelo ante el Ferencvaros: "Más importante que hacer todo bien es hacer algunas cosas mal, que me permiten pensar en conjunto, analizarlas y mejorar. En un partido de Liga, si estás ganando 2-1, no haces un pase vertical, no pierdes el balón y no terminas el partido con una falta peligrosa, tienes que saber lo que tienes que hacer. Los pequeños errores que se acumulan en estos partidos son buenos para mí".

No escondió Mourinho que le gustó más el Madrid del primer tiempo que el del segundo ya que los protagonistas del primer acto ya están más rodados bajos las pautas del luso: "Me gustó más el primer que el segundo tiempo, no me sorprende. El primer tiempo es un equipo que llevamos ya trabajando, más conexión entre los jugadores, muy buen control del partido. Segundo tiempo, entra Vini, entra Bernardo, que tienen un par de días de entrenamiento, hemos cambiado de posición a Endrick, hemos perdido un poco la organización de juego".

Bernardo Silva responde a Mourinho y se ofrece para estar en "varios sitios"

Tras el triunfo ante el Ferencvaros, Bernardo Silva también compareció ante los medios oficiales del Real Madrid y mostró su compromiso con el club blanco en su primer encuentro defendiendo los colores madridistas: "Intento dar al equipo lo que necesita en el momento. A veces más en la construcción, a veces más adelante, en la presión o en el último tercio. Intento ayudar en varios sitios diferentes y estaré para ayudar en todo lo que sea posible".

El centrocampista también admitió lo dura que está siendo la preparación en la pretemporada: "Duro, pero muy feliz de haber empezado. Intentando conocer a mis compañeros, porque es importante conocer las características para entender qué les gusta en los partidos, en los entrenamientos. Estaré preparándome lo más posible para empezar bien la temporada".