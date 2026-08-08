Bayer Leverkusen - Sevilla, en directo el amistoso de hoy en vivo online

A una semana del estreno en LaLiga ante el Rayo Vallecano, el conjunto nervionense afronta su prueba de más nivel de la pretemporada en el BayArena, después de cuatro victorias y tres porterías a cero en seis partidos en esta pretemporada

¡Muy buenas tardes! El Sevilla FC afronta su séptimo y último amistoso de la pretemporada, su prueba de más nivel de todas las afrontadas este verano por el equipo dirigido por Luis García Plaza. A falta de una semana para que el balón eche a rodar de verdad, el conjunto nervionense se medirá a l Bayer Leverkusen en el BayArena, a partir de las 15:30 horas . ¡Arrancamos!

Ya están los jugadores sevillistas en el BayArena, con capacidad para 30.2010 espectadores. Tras el partido, tocará regresar a la capital hispalense para enfilar la recta final de la preparación, con el debut liguero del próximo sábado ante el Rayo Vallecano, en el Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas, en el horizonte.

Aunque ambos equipos nunca se han enfrentado en partido oficial, cuatro han sido los jugadores que han vestido sus camisetas a lo largo de la historia. Se trata de Andrés Palop, Emir Spahić, Javier 'Chicharito' Hernández y Loïc Badé , que sigue en las filas del conjunto alemán y hoy estará en su once.

Sale a calentar el Bayer Leverkusen a un BayArena con poco público de momento en las gradas . El conjunto germano aún tiene por delante otros dos amistosos en este verano, ante Nottingham Forest y Newcastle, antes de afrontar su estreno en la Bundesliga contra el Elversberg el 29 de agosto.

El Sevilla FC afronta este sábado su séptimo y último amistoso de la pretemporada, en la que se presume como la prueba de más nivel de todas las afrontadas este verano por el equipo dirigido por Luis García Plaza. A falta de una semana para que el balón eche a rodar de verdad, el conjunto nervionense se medirá al Bayer Leverkusen en el BayArena, a partir de las 15:30 horas, para medir el estado de su preparación antes de recibir el próximo sábado al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 21:00 horas, en la primera jornada de LaLiga.

23 jugadores desplazados a la espera de más fichajes

Se espera que José Ignacio Navarro acelere en esta semana la planificación para a poner a disposición del técnico madrileño nuevos refuerzos. Así, se trabaja en la llegada del delantero escocés Robbie Ure y en la de un segundo punta, además de tener prácticamente atado al georgiano Kochorashvili para el centro del campo, surgiendo en las últimas la opción del tunecino Ellyes Skhiri también para la medular.

Pero mientras se concretan los refuerzos deseados (al menos cinco más), García Plaza deberá probar esta tarde con un once titular que puede parecerse bastante al que ponga en liza en el estreno liguero, siendo 23 los futbolistas desplazados a tierras germanas, adonde la expedición sevillista aterrizó este pasado viernes, una vez finalizado el 'stage' llevado a cabo en Países Bajos que ya abandonaron los traspasados Juanlu y Djibril Sow.

Así, la convocatoria completa es la formada por Odysseas Vlachodimos, Carmona, Kike Salas, Agoumé, Isaac Romero, Peque, Rubén Vargas, Sangante, Fran González, Juan Iglesias, Suazo, Guridi, Alfon, Julio Díaz, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Miguel Sierra, Andrés Castrín, Rafa Romero, Iker Muñoz, Oso e Ibra. Sow.

Las ausencias y el posible debut de Rubén Vargas

De los desplazados, sin embargo, no se vestirá de corto Alfon, que continúa con su proceso de recuperación de la rotura fibrilar en el cuádriceps derecho con la que arrancó la pretemporada. Además, la gran duda la representa Rubén Vargas, que apenas acumula unas sesiones de trabajo tras incorporarse el pasado domingo a la concentración después de gozar de vacaciones por su participación en el Mundial.

Siguen fuera, además, Chidera Ejuke, pendiente de resolver su futuro, y los descartes que se quedaron en la capital hispalense y se ejercitan aparte del grupo, como son Joan Jordán, Gattoni, Fábio Cardoso y Pedrosa, una vez que Rafa Mir ya encontró una salida mediante su cesión al Aris de Salónica. Tampoco se encuentra en Alemania el brasileño Marcao, que se quedó también en Sevilla para recuperarse de lesión.

Así va la pretemporada del Sevilla FC

Vienen los de Luis García Plaza de vencer en su último amistoso ante el Utrecht gracias a un solitario gol de Peque, aunque el equipo se mostró plano con la pelota y romo en ataque, sacando petróleo de sus trabajados conceptos como bloque. En total, por tanto, son cuatro victorias en seis partidos y tres porterías a cero hasta la fecha.

Antes de esa última cita en Países Bajos, el Sevilla FC logró remontar ante el NEC Nimega gracias a los tantos de Isaac Romero e Ibra Sow (1-2), atisbándose una mejoría con respecto al anterior compromiso ante el Ceuta, resuelto con los goles de Peque y Miguel Sierra (2-1). Además, el cuadro nervionense también venció en el estreno ante el Juventud Torremolinos (1-0). Entre medias, se quedó sin marcar en la derrota ante el KS Cracovia y el empate a cero frente al Córdoba, decantado desde el punto de penalti a favor de los nervionenses.