Un favorito en el 'casting' del Sevilla para heredar el mítico dorsal '16' de Puerta que ha quedado vacante

Siempre que ha sido posible, el número de la 'Zurda de Diamantes' ha sido portado por un canterano nervionense desde su fallecimiento. Ahora son varios los candidatos a suceder a Juanlu, que lo ha dejado libre tras su marcha al Bournemouth

El adiós de Juanlu Sánchez, que ha firmado con el Bournemouth hasta 2031, ha dejado vacante un dorsal de gran trascendencia para el Sevilla FC y sus aficionados. El de Montequinto portó en esta última temporada el mítico ‘16’ de Antonio Puerta, misión que acogió el pasado verano con mucho “orgullo”. Pero ahora se abre un nuevo casting entre los canteranos del primer equipo, pues siempre que ha sido posible, el club ha reservado el número que lucía la ‘Zurda de Diamantes’ para un futbolista formado en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios.

Desde aquel fatídico 28 de agosto de 2007, el ‘16’ se ha convertido en emblema en el conjunto nervionense y todos los jugadores de la casa sueñan con llevarlo, como perpetuo homenaje a la figura que cambió la historia sevillista con su inolvidable zurdazo ante el Schalke 04. Aunque la primera intención de la entidad fue retirarlo para que nadie pudiera lucirlo de nuevo, algo que la normativa de LaLiga no permite, pues obliga a que las 25 fichas profesionales sean ocupadas del 1 al 25. cho

Todos los jugadores que han llevado el '16' de Puerta: nueve canteranos y dos foráneos

De este modo, convertirse en ‘heredero’ de Puerta supone todo un honor del que han disfrutado ya nueve canteranos, con solo dos excepciones. Así, el primero en iniciar esta tradición fue el central David Prieto, cediéndolo tras su marcha al Xerez a un Diego Capel que le dio brillo durante dos campañas, entre 2009 y 2011, conquistando con él la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, en cuya final abrió el camino de la victoria con otro zurdazo.

Tras la salida del almeriense al Sporting de Portugal, el relevo lo tomó en la 11/12 José Campaña, que no gozó de muchas oportunidades y fue traspasado al Crystal Palace. En su lugar, al curso siguiente fue Antonio Luna el elegido, si bien el lateral zurdo se marchó en enero cedido al Mallorca, dejando vacante un dorsal que llevaron a su espalda dos futbolistas en la 13/14.

De queda libre en algunas ocasiones a la consolidación con Jesús Navas

En LaLiga, por vez primera, fue designado a un foráneo como Denis Cheryshev, aunque en la Europa League Alberto Moreno se encargó de mantener vivo el homenaje a Puerta (no lo hizo en LaLiga al tener ficha del filial y lucir el 32). Pero con su venta al Liverpool, no hubo sustituto para la 14/15, pues el único canterano jugador de campo era José Antonio Reyes y optó por el ‘10’, siendo otros dos futbolistas con pasado en la carretera de Utrera los que lo portaron en la 15/16: Luismi hasta enero y Fede Fazio desde su regreso en el mercado invernal de aquella campaña.

De nuevo en la 16/17 quedó libre en un primer momento, produciéndose a mitad de curso la segunda excepción de esta norma, al ser Stefan Jovetic quien agarró el ‘16’ al no quedar otro número disponible. Pero los vaivenes se acabaron en 2017, con el regreso de Jesús Navas, quien durante siete temporadas y media hizo honor al dorsal de su ex compañero y amigo Antonio Puerta, levantando en su recuerdo las Europa League de 2020 y 2023.

Kike Salas, el nuevo capitán que debe "dar un paso al frente"

Ahora, 19 años después de su fallecimiento, son varios los candidatos posibles para asumir la responsabilidad de portar el número ‘16’, siendo sin duda Kike Salas el gran favorito. El central aruncitano no solo se ha consolidado en el once como una pieza importante, sino que además ha pasado a ser uno de los capitanes de la plantilla esta temporada, recibiendo los elogios de Luis García Plaza. “Tiene que dar ese paso adelante ya. Es un chaval que estamos encantados con él, representa cantera, implicación, humildad, ganas de aprender.... Representa muchos valores importantes”, señaló el técnico madrileño.

Otros candidatos a tomar el relevo de Juanlu

Junto al defensor natural de Morón de la Frontera, además, también pueden optar a tomar el testigo de Juanlu el visueño José Ángel Carmona y el lebrijano Issac Romero, ambos consolidados también en el primer equipo. Por detrás quedan otros como Oso o Andrés Castrín, que la pasada campaña lucieron dorsales del filial y este año darán el salto definitivo siempre que acaben renovando sus contratos, que expiran en 2027, no estando descartada sobre todo la venta del lateral zurdo. También están Manu Bueno o Miguel Sierra, si bien en ambos casos todo apunta a que seguirán llevando números del 25 en adelante.