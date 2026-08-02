Kike Salas aparca una posible salida del Sevilla: "Estoy muy feliz aquí"

El central aruncitano ya tuvo ofertas en anteriores mercados y ahora viene de firmar una notable temporada que ha disparado su valor. Su traspaso podría dejar una plusvalía íntegra, como la que está cerca de dejar Juanlu. Pero su mente está puesta en "seguir mejorado" como sevillista

En un Sevilla FC necesitado de plusvalías para reducir lo máximo posible las pérdidas, y al mismo tiempo poder seguir reconstruyendo su plantel, los canteranos se presentan como una tabla de salvación crucial. Así, a diferencia de otros traspasos, los 15 millones de euros más variables que dejará el traspaso de Juanlu al Bournemouth supondrán un ingreso íntegro. Y lo mismo podría pasar con Oso, por el que se rechazaron 8 millones del Olympiacos. También por Carmona hubo ofertas el pasado verano (dijo 'no' al Nottingham Forest). Y no sería de extrañar que volvieran a aparecer nuevos pretendientes por Kike Salas, que acabó el curso pasado a un nivel más que notable.

El central aruncitano fue pieza clave en la salvación del equipo, formando pareja en el eje de la zaga con otro producto de la cantera como Castrín. Así, su revalorización quedó patente con una nueva tasación (14 millones de euros según Transfermarkt) que le coloca como el tercer sevillista con mayor valor de mercado, solo por detrás de Rubén Vargas, gracias a su buen Mundial, y Agoumé, ambos con 15. Pero el defensor natural de Morón de la Frontera no parece contemplar una salida en estos momentos.

"Terminé la temporada muy bien, estoy muy feliz aquí, en mi ciudad y en mi equipo. Cuando estás bien y a gusto puedes sacar tu mejor versión. Quiero seguir mejorando y dando mi máximo", señaló en una entrevista concedida a los medios oficiales del club, donde admitió también que "llevar el brazalete de capitán es algo especial, así que cuando me toque lo llevaré con orgullo, dejándolo todo por esta camiseta, como siempre".

Consejos a los canteranos

A sus 24 años, y tras pasar en su día por el Tenerife como cedido, Kike Salas es ahora uno de los pesos pesados de la plantilla y se ha convertido en un espejo para los muchos canteranos que trabajan en esta pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza. "Para todos los canteranos es un orgullo estar aquí. Demostramos que estamos para quedarnos y aportar lo máximo. Los que están ahora tienen mucha calidad e ilusión y van a aportar muchas cosas positivas. Yo por mi parte intento darle los mejores consejos desde la experiencia que llevo vivida y estar cerca de ellos para que estén a gusto", destacó.

Los elogios a los fichajes

Además, el que fuese internacional sub 21 también elogió la aportación de los fichajes que han llegado hasta la fecha. "Sangante se está adaptando muy bien, está aprendiendo español muy rápido y me entiendo muy bien con él. Juan Iglesias tiene experiencia y muchos partidos y nos hacía falta alguien así, es polivalente en la defensa además, y Julio Díaz viene con muchas ganas e ilusión de aportar su granito de arena al grupo", explicó, valorando de manera positiva el trabajo realizado en estas primeras semanas de preparación, como en su opinión quedó reflejado en el último amistoso ante el NEC Nimega.

Las ideas de Luis García Plaza: "Vamos todos de la mano"

"Vamos de menos a más, es lógico, al principio siempre cuesta más. El equipo está ahora con mejores sensaciones, se vio en el partido y estamos en el proceso de coger las ideas que tiene el míster para llegar en las mejores condiciones al primer partido de competición. El NEC ha sido una gran prueba, venían más rodados, apretaban mucho y estuvimos muy serios. Estamos trabajando mucho el tema defensivo, que es lo quiere el míster, que seamos serios y concedamos poco. Con los entrenamientos lo vamos consiguiendo y lo vamos reflejando en los partidos. Ahora tenemos otro partido para seguir mejorando en este aspecto (este domingo ante el Utrecht). El trabajo defensivo es un tema de todos, si la sacan fácil desde arriba a nosotros nos cuesta más", comentó sobre las indicaciones de Luis García Plaza.

Además, Kike Salas resaltó que es ahora cuando el técnico madrileño está pudiendo transmitir de verdad su idea de juego, poniendo en valor la importancia del 'stage' que se celebra en la localidad neerlandesa de Garderen. "Para nosotros es fundamental empezar con el míster desde el principio porque no dio tiempo el año pasado de mostrar su idea, solo importaban los resultados. Estamos cogiendo sus conceptos poco a poco y estamos muy contentos, vamos todos de la mano. Estas concentraciones hacen grupo, estamos todos más unidos y también nos sirve para prepararnos bien para el comienzo de liga. Estamos haciendo buen trabajo, buenos entrenamientos, el equipo se ve más rodado y sobre todo, eso, que estamos haciendo grupo".

'Novias' en Rusia, Italia o Inglaterra

Sobre su futuro, cabe recordar que el pasado mes de enero ya llegó a las oficinas del Sánchez-Pizjuán una oferta de 8 millones de euros del CSKA de Moscú que fue rechazada tanto por Kike Salas como por el Sevilla FC, que tasó a su central en 15 millones. Además, también volvió a aparecer en la órbita de la Lazio, que lo lleva siguiendo desde el mercado invernal de la anterior campaña. Pero no son los únicos clubes pendientes. También en Inglaterra, equipos tanto de la Premier League como de la Championsip lo tienen en su agenda, Pero, por ahora, el aruncitano solo piensa en seguir vestido de blanquirrojo.