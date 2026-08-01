Betis - Almería, en directo el quinto partido amistoso de la pretemporada bética en vivo online

Sigue minuto a minuto con ESTADIO Deportivo este nuevo encuentro amistoso en el calendario veraniego del conjunto verdiblanco, de vuelta en La Línea de la Concepción (Cádiz) tres días después de sumar una holgada victoria sobre el Olympique de Lyon en este mismo escenario

A partir de las 20:00 horas, los pupilos de Manuel Pellegrini se enfrentan al Almería en el Estadio Ciudad de La Línea, el mismo escenario en el que el pasado miércoles goleó al Olympique de Lyon francés.

Ya estamos aquí de nuevo para volver contarte, en directo y minuto a minuto, todo lo que suceda en el quinto partido de la pretemporada del Real Betis . Esta vez, con la UD Almería como contrincante.

"Siempre estuve a tu lado" , es el guiño a la afición que incorpora este uniforme alternativo diseñado por Hummel.

El equipo verdiblanco lucirá esta noche su tercera equipación para la 26/27, que ha sido presentada esta misma semana y que tiene como colores principales el azul eléctrico y el negro, con detalles en verde flúor .

Para el lanzamiento de este diseño, el club escogió a modelos; pero luego ha compartido también imágenes de futbolistas como Héctor Bellerín, Álvaro Valles, Marc Bartra o Aitor Ruibal .

Sí podrían verse los primeros minutos en pretemporada para Álvaro Fidalgo , a quien el partido contra los franceses le pilló con sólo dos entrenamientos tras volver también de jugar el Mundial 2026 con la selección de México.

Tampoco parece que sea día para ver en acción a Isco Alarcón , que sigue un plan específico con su grave dolencia en un tobillo que sigue dejando imágenes preocupantes en los entrenamientos, ni a Antony dos Santos , que esperará a la semana que viene para probarse.

A ellos se unen dos mundialistas mundialistas como el argentino Giovani Lo Celso y el colombiano Juan Camilo Cucho Hernández , aún de vacaciones.

Diego Conde , que se quedó en Sevilla tras sufrir una luxación de hombro en Granada; Aitor Ruibal , operado del menisco a finales de la 25/26 y de baja al menos hasta septiembre; y Ez Abde , en la recta final de la recuperación del esguince de rodilla que sufrió con Marruecos en el último amistoso previo al Mundial 2026, son bajas seguras por lesión ante la UD Almería.

Hasta la fecha, la UD Almería sólo ha jugado dos partidos amistosos : debutó el 25 de julio con una victoria por 0-1 ante el Águilas FC , gol de Miguel de la Fuente; y el pasado miércoles 29-J cayó en Los Cármenes frente al Granada CF (2-0) . Curiosamente, a los pies de la Alhambra encajó el Betis su única derrota en sus cinco test de pretemporada.

Los verdiblancos se marchan del Marbella Football Center después de cuatro días de 'mini-stage' y los rojiblancos han llegado esta misma mañana para quedarse unos días de concentración en estas conocidas instalaciones deportivas. No es lo único que tienen en común: también comparten un mismo verdugo estival.

Un doblete del atacante canterano y un penalti fabricado y convertido por el colombiano, que jugó pese a que se negocia su salida con destino al Vasco da Gama, sentencian en la despedida de tierras alemanas; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Aunque Marc Bartra fue el encargado de recoger en Huelva el sexto Trofeo Colombino que conquista el Betis, en este segundo triunfo estival destacaron la movilidad del goleador, las ganas de mostrarse de los canteranos y el debut del portero, sólo dos días después de ser anunciado como el tercer fichaje verdiblanco para la 2026/2027. Así te lo contamos en ED .

Una acción a balón parado al poco de arrancar deparó el único tanto de un partido accidentado que terminó siendo bronco y en el que el primer tanto en contra supuso también el primer traspié de los heliopolitanos en lo que va de verano; así lo narramos minuto a minuto .

Pellegrini salió con el once más titular que le permiten las numerosas bajas. Destacaron Fornals (como siempre) y los recién fichados Fran García y Facundo Bernal. No obstante, los elogios los acaparó el buen nivel de la improvisada tripleta atacante: todos vieron portería después de que Bartra abriese la lata. Así te lo contamos, minuto a minuto

La idea es que los teóricos titulares vuelvan a acumular tiempo de juego dentro de cuatro días, en Dublín contra el Arsenal , el amistoso de mayor nivel hasta ahora

Contra el Almería juegan los suplentes del otro día y sólo repite Pablo García, el pichichi de la pretemporada con 3 dianas . Deossa y Riquelme tienen dos y Bartra cierra con uno

Ante el Lyon jugó un once muy titular que acumuló muchos minutos : Álvaro Valles, Natan de Souza y Rodrigo Riquelme fueron los tres futbolistas que jugaron los 90'; Héctor Bellerín y Marc Roca estuvieron activos hasta el 86'; Marc Bartra, Fran García y Facundo Bernal aguantaron hasta el 80' y los que menos duraron jugaron hasta el 60': Pablo Fornals, Pablo García y Nelson Deossa ya con 3-0 en el marcador.

El Real Betis y la UD Almería se vuelven a ver las caras en la tarde-noche de este sábado, más de dos años después de su último enfrentamiento. En concreto, desde el 12 de mayo de 2024, en un 3-2 en el Benito Villamarín correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports resuelto con una exhibición de Isco Alarcón. En esta ocasión, el choque se traslada al Estadio Ciudad de La Línea, donde los verdiblancos juegan por segunda vez en tres días y sumarán su quinto partido de una pretemporada que subirá el nivel de dificultad en esta recta final.

Quinto amistoso para el Betis, que suma tres victorias y una derrota

Hasta la fronteriza localidad gaditana regresa el equipo bético, que desde el pasado martes está concentrado en el Marbella Fútbol Center y que el miércoles por la noche se impuso por un contundente 4-0 al Olympique de Lyon francés en ese mismo escenario, para hacerse así con la XXXIV edición del Trofeo Ciudad de La Línea y para firmar la que sin duda ha sido la actuación más completa a lo largo de estas tres semanas de pretemporada que acumulan los pupilos de Manuel Pellegrini.

Ante la UD Almería, que afronta su tercer test y lleva muchos menos trabajo estival, el Real Betis disputará el quinto amistoso de un periodo de preparación que arrancó con un triunfo por 0-3 ante el modesto Sf Lotte, de la cuarta categoría del fútbol alemán; continuó con un exiguo 0-1 ante el RC Recreativo de Huelva, en otro clásico veraniego como es el Trofeo Colombino; y siguió con una derrota por 1-0 ante el Granada CF en el Trofeo Ciudad de Granada.

El nivel sube en agosto con el Arsenal, el Bournemouth y... ¿el Inter?

Después de este nuevo duelo en La Línea de la Concepción (Cádiz), la plantilla del Real Betis pondrá fin al 'stage' en Marbella -justo hoy lo inicia la UD Almería en las mismas instalaciones- y mañana domingo disfrutará de un merecido día de descanso antes de encarar la última parte del calendario estival contra rivales de competiciones europeas: el próximo día 5 se medirá al Arsenal FC en Dublín (Irlanda) y el día 8 jugará contra el AFC Bournemouth en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Aprovechando que el duelo del Betis enla jornada 1 se pospuso hasta el 24 de agosto y LaLiga EA Sports 2026/2027 no arranca para los verdiblancos hasta el día 21, en casa ante la Real Sociedad, en principio el 15 de agosto disputará un octavo y último amistoso en Bari (Italia) frente al FC Inter de Milán. De momento, sólo en teoría, pues el club borró el anuncio sólo una hora después de haberlo publicado en sus canales oficiales.