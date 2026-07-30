Acuerdo con Sofyan Amrabat a falta de que el Fenerbahçe rebaje sus pretensiones

Los responsables verdiblancos habrían pactado ya un contrato de media duración con el de Huizen y su ajuste salarial, un paso al frente que confirma al internacional marroquí, que no quiere jugar en Arabia Saudí y sí volver a La Cartuja, como la primera opción heliopolitana para su 'sala de máquinas'

Que el Real Betis tiene a Sofyan Amrabat como su 'plan A' para el eje de la medular no es ningún secreto. Aunque está mirando alternativas como Beni Mukendi, Joao Palhinha y Lewis Ferguson, el de Huizen es el preferido de los técnicos verdiblancos, empezando por un Manuel Pellegrini que pidió a Manu Fajardo y los directivos un esfuerzo para recuperar al internacional marroquí, que se pasó varios meses fuera por la Copa de África y su lesión en la pierna derecha (tras un choque surrealista que aún deja secuelas a Isco Alarcón), pero que ha convencido al míster chileno por su potencia, su buena lectura del juego y su experiencia.

Desde Turquía llevan semanas hablando de una presunta oferta heliopolitana de 7-8 millones de euros por el 'stopper', aunque el Fenerbahçe quiere venderlo al mejor postor y filtra acercamientos con clubes de Arabia Saudí que podrían llegar a su exigencia de 20 millones de euros, aunque el Al-Ittihad sólo ha puesto sobre la mesa 10 millones fijos y hasta cinco en variables, mientras que la anunciada ofensiva del Al-Qadsiah no se habría producido. Sin embargo, todo pasa por el deseo de Sofyan Amrabat, muy reacio a marcharse a sus todavía 29 años a un campeonato donde pagan muy bien, pero menor deportivamente hablando.

El Betis tendría ya el sí de Amrabat: la mitad del trabajo, hecho

Este jueves desvela el afamado periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, con más de 2,3 millones de seguidores sólo en la red social 'X', que el Real Betis acaba de llegar a un acuerdo personal con Sofyan Amrabat en el plano económico, una parte muy importante, ya que la entidad verdiblanca apenas se hizo cargo el curso pasado del 25% de sus emolumentos en Turquía, que ascienden a seis millones de euros netos. Según la citada fuente, los heliopolitanos habrían hecho la mitad del trabajo y estarían sólo a la espera de que el Fenerbahçe redujera sus pretensiones para cerrar el trato, que incluye un contrato de media duración para el pivote con el fin de encajar su caché en la economía bética.

Su retorno siempre ha sido la prioridad

De las tres vacantes previstas en la medular verdiblanca, ya se ha cubierto la de Sergi Altimira con Facundo Bernal, mientras que la esperada pero aún no cumplida de Nelson Deossa podría abrir hueco para Dani Ceballos o un 'box to box' más específico. Seguirán, salvo giro radical de los acontecimientos, Álvaro Fidalgo y Marc Roca, aunque Manuel Pellegrini, que también ha usado en el doble pivote a Pablo Fornals, no quiere perder efectivos por dentro ante la inminencia de tres competiciones, a cual más importante: Copa del Rey, LaLiga y Champions League. Por eso, pidió como complemento un '5' posicional veterano, con gran despliegue físico y un nombre como prioridad: Sofyan Amrabat.