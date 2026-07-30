Vasco da Gama tropieza con la misma piedra y toma una decisión por Deossa

Racing de Avellaneda tampoco se fía de las garantías de pago de los cruzmaltinos y reformula el traspaso de Santiago Sosa, por lo que en Río de Janeiro preguntan a River Plate por Kevin Castaño; ambos son pivotes y sus fichajes son compatibles con el colombiano, que no está descartado

El de Marmato, objetivo número 1 de los cariocas para su medular, a la que llegará también un '5' posicional.RBB / IG / IMAGO

No termina de cerrar Vasco da Gama ningún fichaje remunerado. Sí aterrizó en Sao Januário un Paulinho Alves que estaba libre tras su salida de América-MG, pero las gestiones por Nelson Deossa, que comenzaron a mediados de junio, siguen sin concretarse. Tampoco descartarse, aunque las partes están ya desgastadas y filtran que alguna de las otras tiene la culpa de este eterno 'stand-by'. El problema con el colombiano se ha vuelto a repetir con otro objetivo para la medular: Santiago Sosa. El Racing de Avellaneda tampoco se fía de las garantías de pago de una entidad inmersa en la venta de su mayoría accionarial y ha reformulado el pacto que habían alcanzado.

De esta forma, los argentinos quieren cuatro millones de dólares al contado y aceptan aplazar en varios pagos la otra mitad del pase de su futbolista. Algo similar a lo que habrían exigido en su momento desde La Cartuja, donde aceptaron al final los avales personales del empresario que comprará el club carioca, Marcos Lamacchia, aunque pidieron un adelanto y no las tienen todas consigo. Esta tesitura habría provocado que Vasco da Gama pregunte ahora por Kevin Castaño, propiedad de River Plate y sin presencia en las alineaciones 'millonarias' desde mayo pasado. Otro colombiano para unirse a una pléyado de 'cafeteros' en los planes cruzmaltinos.

Una contratación diferente y complementaria

La llegada de Santiago Sosa o Kevin Castaño es perfectamente compatible con la de Nelson Deossa, lo que no quiere decir que el de Marmato vaya a terminar finalmente en Brasil, donde estudian alternativas. Aseguran a ESTADIO Deportivo que la verdadera traba final sería responsabilidad suya, pues no termina de llegar a un acuerdo económico con el Vasco da Gama, pese a que se deslizó que ya estaba todo arreglado por cuatro años fijos y uno opcional (o quiere más dinero ahora, que también). Tanto el argentino como su compatriota de River son pivotes posicionales, una demarcación que también desean reforzar en Río de Janeiro, junto con la de mediocentro creativo.

El director deportivo de Vasco, rumbo a España

Si a mediados de esta semana se le situaba en Buenos Aires para desatascar la negociación por Santiago Sosa, el director deportivo de Vasco da Gama planearía viajar en las próximas horas a España para ocuparse de otra gestión que lleva casi siete semanas en marcha pero no acaba de concretarse: la de Nelson Deossa. Informan en Brasil que, si ya estuvo en junio en la Península Ibérica aunque de vacaciones en su Portugal natal, Admar Lopes habría decidido resolver 'in situ' los flecos que se están atragantando a la entidad cruzmaltina con el Real Betis y el centrocampista colombiano. Para bien o para mal, el 'culebrón' se aproxima a su final.