El Hull City echa el resto por Nobel Mendy: sube su oferta, convence al Rayo y aumenta la tajada del Betis

Seis semanas después de ejecutar la opción de compra por el central senegalés, cifrada finalmente en 2,8 millones de euros más bonus, en la calle Payaso Fofó están muy cerca de aceptar la propuesta llegada desde Yorkshire, que reportará un pellizco extra superior al anterior en Heliópolis

El Rayo Vallecano, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, se encuentra muy cerca de aceptar la oferta del Hull City para el traspaso de Nobel Mendy, que presiona en ese sentido al haber llegado hace unos días a un entendimiento total por cinco temporadas con los de Yorkshire, que le multiplican por cuatro su actual salario. De esta forma, tras una primera aproximación cifrada en 18,5 millones de euros, los franjirrojos se mantuvieron firmes en su idea de percibir 25 millones por el central senegalés, al que adquirieron en propiedad hace unas seis semanas, tras ejecutar la opción de compra recogida en su contrato de cesión.

De esta forma, los madrileños pagaron finalmente 2,8 millones de euros al Real Betis, que se reservó el 20% de una futura venta y unos pluses por objetivos que ya no percibirá, aunque se adelanta un movimiento que, aparte de dos años de sus derechos de formación (llegó con 18 años y se marchó con 20) por tratarse de una transferencia al extranjero, permitirá a los verdiblancos ingresar una tajada aún mayor (en torno a los cuatro millones). Y es que desde el MKM Stadium han echado en las últimas horas el resto por el joven zaguero zurdo, alcanzando según fuentes solventes los 20 millones de fijo y algunos más en variables, por lo que el pacto total está muy cercano.

Nobel Mendy, que lleva dos días sin ejercitarse a las órdenes de su nuevo entrenador, Beñat San José (según la fuente, apartado por el propio Rayo Vallecano para evitar el riesgo de una lesión que estropee la operación o forzando con supuestas molestias su salida), tomará en las próximas horas un vuelo hacia Kingston upon Hull, en el noreste de Inglaterra, para completar el reconocimiento médico y los últimos trámites de su fichaje por los 'Tigres', recién ascendidos a la Premier League tras quedar sextos en la Championship e imponerse al Milwall, en las semifinales, y al Middlesbrough, en la final de los 'play off'.

Una monetización importante, con la duda de si podría haberse llevado casi toda la 'tarta'

Con la duda acerca de qué habría pasado si en el verano de 2025 apuesta por Nobel Mendy como cuarto central y no lo cede con opción de compra al Rayo Vallecano, el caso es que, si bien los franjirrojos fueron los que dieron continuidad al joven zaguero en la elite y los que se embolsarán ahora la mayor parte de la 'tarta' (casi 17 millones de euros de ganancia), el Real Betis ha cumplido con el cometido encargado en su momento a la ya extinguida 'Betis Talent' y que potenció Ramón Planes a su llegada: detectar oportunidades de mercado y jóvenes emergentes de los que conseguir rendimiento y plusvalía o directamente beneficios).

Ocurrió con Álex Collado, que no llegó a ponerse la camiseta verdiblanca y, tras dos cesiones remuneradas en Arabia Saudí, dejó en caja dos millones de euros (sin haber invertido nada) con su traspaso al Al-Shamal qatarí) y, ahora, con el de Guédiawaye, por el que se pagaron 900.000 euros al Paris FC y que reportará seis millones limpios, restando esa cantidad de los 2,8 millones ya en el bolsillo más los cuatro millones que se esperan y el pico del mecanismo de solidaridad, cuyo porcentaje va creciendo en las últimas temporadas conforme se acerca el futbolista a los 23 años.