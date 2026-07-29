Ángel Haro, presidente del Betis, retira el palco de La Cartuja a los herederos de Lopera

El club verdiblanco, "por orden presidencial", impide la renovación del palco a Farusa tras firmar por dos años por razones que ha explicado Javier Paez, sobrino-nieto de Lopera

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha tomado una decisión que no ha pasado desapercibida en relación al pasado verdiblanco, pues ha impedido a los herederos de Manuel Ruiz de Lopera, propietario de la entidad entre 1992 y 2010, la renovación para la campaña venidera de un palco del estadio de La Cartuja, pese a existir, según sostiene la familia, un contrato en vigor por dos temporadas.

Según informa la Agencia EFE, la familia Ruiz de Lopera, mediante la empresa Farusa, asegura que el origen del conflicto se remonta a algo más de un año, cuando alcanzaron un acuerdo con los actuales dueños del Betis para desbloquear el aval personal que el exmandatario mantenía pendiente desde el fichaje del defensor caboverdiano Nelson.

Por entonces, Farusa contrató un palco privado en el estadio bético por un periodo de dos temporadas, con el abono de la primera anualidad, pero cuando intentó abonar el correspondiente a la segunda temporada, la 2026/2027, recibió una respuesta negativa del club con el argumento de la elevada demanda de palcos por la disputa de la Champions League.

La razón por la que han impedido a Farusa renovar su palco

En este sentido, la entidad de La Palmera esgrimió que la necesidad de reorganizar estos espacios habría provocado la rescisión de algunos contratos, entre ellos el de la sociedad Familia Ruiz Ávalo, S.L. (Farusa), y la respuesta a las quejas fue que la decisión respondía a una "orden presidencial".

Después, se produjeron unas conversaciones entre los abogados de Farusa y responsables del Betis, en la que el consejero delegado, Ramón Alarcón, explicó directamente que la retirada del palco obedecía a la negativa de la familia Páez a vender a Ángel Haro las acciones del club de su propiedad, reiterando que se trataba de "una decisión adoptada personalmente por el presidente".

Javier Paez critica la decisión tomada por Haro

"Un presidente de una sociedad no es el dueño de todo y no puedo entender cómo a una empresa, Farusa, con contrato en vigor y al corriente de pago se le quite un palco de esta manera tan fea, más tratándose de Farusa, que algo ha tenido que ver, y para bien, en este club. Se castiga a mis sobrinos, béticos hasta la médula, como todos nosotros, y sin ningún motivo", declaró a EFE Javier Páez, sobrino-nieto de Lopera.

Javier Páez afirma que trasladó a Haro que, en caso de vender algún día sus acciones (aproximadamente, el 1 % del capital social del Betis), el presidente tendría preferencia para comprarlas, aunque insistió en que no tiene intención de desprenderse de ellas por motivos sentimentales.

"Esta rota cualquier vía de entendimiento"

Por ello, el portavoz de los herederos de Manuel Ruiz de Lopera cree que Ángel Haro "ha querido castigar a la familia por eso, porque seguramente no quiere que se vincule más el nombre de Lopera o Farusa al Betis, y eso no es ni legal ni justo". "Está rota cualquier vía de entendimiento", sentenció Paez.