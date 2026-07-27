Anuncian el nuevo destino de Nabil Fekir

El ex del Real Betis había salido al mercado como agente libre tras acabar contrato con el Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, pero ya tendría un acuerdo cerrado para cambiar de país sin moverse de Oriente Medio

Hace ya dos veranos que Nabil Fekir abandonó el Real Betis. Pero todo lo que rodea al crack francés sigue suscitando el interés de la afición verdiblanca, donde dejó un gran recuerdo . Durante cinco temporadas, el internacional galo hizo disfrutar con su fútbol a la hinchada heliopolitana, firmando 29 goles y el mismo número de asistencias en 165 partidos oficiales, para lograr su mayor éxito con la consecución de la Copa del Rey en 2022.

Por ello, muchos seguidores béticos ya reaccionaron en redes sociales al anuncio de su salida del Al-Jazira, donde ha militado las dos últimas campañas. Tras cumplir su contrato con el club de Emiratos Árabes Unidos, el campeón del mundo salió hace menos de un mes al mercado como agente libre. Pero a sus 32 años, su tiempo en el paro podría ser mínimo, apareciendo informaciones que hablan de un acuerdo para alargar su carrera en Oriente Medio.

El fichaje estrella del Abha Club

Según recoge la cuenta de X @ActuSPL, especializada en el mercado de la Saudi Pro League, Fekir habría cerrado su fichaje por el Abha Club, recién ascendido a la máxima categoría del país árabe. Un salto de categoría que ha llevado al conjunto de la región de Asir ha firmar ya varios refuerzos, destacando el central senegalés Abdou Diallo, del Al-Arabia de Qatar, y el portero Donovan León, del Auxerre, ambos a coste cero.

Había sido ofrecido en Turquía

Con la posible legada de Fekir, por tanto, el Abha Club buscaría dar un golpe de efecto para convertir al ex bético en su indiscutible estrella, aunque días atrás se venía apuntando la intención del francés de volver a Europa. Para ello, se había informado en la prensa turca de que sus agentes lo han ofrecido a diferentes equipos de la Süper Lig, como el Gatatasaray o el Amed SK, que está a punto de cerrar a Bamba Dieng, uno de los delanteros vigilados por Manu Fajardo. Pero sin avances en este sentido, el ex del Olympique de Lyon habría optado por seguir en un fútbol más exótico.

Los números de Fekir en Emiratos Árabes Unidos

De este modo, el talentoso futbolista lionés cambia de país tras firmar 19 goles y 9 asistencias en 53 encuentros con el Al-Jazira. Además, sumó a su palmarés, en el que lucen también un Mundial y una UEFA Nations League con la selección de Francia, la Copa de la Liga de Emiratos Árabes Unidos que conquistó en su primera temporada.

La clave de su fichaje por el Real Betis

Recientemente, el agente de futbolistas, Joan Arnella, desveló que en el fichaje de Fekir por el Real Betis "fue primordial el silencio absoluto" de todas las partes, pues tras toda una vida en el Olympique de Lyon, cuando decidió cambiar de aires su nombre no tardó en sonar para equipos de la talla del Liverpool, pareciendo imposible en un primer momento que pudiera recalar en el Benito Villamarín. "Un jugador campeón mundial, del Olympique de Lyon, oferta del Liverpool, cantidades estratosféricas... Discreción total", apuntó sobre aquella negociación en Sports 360 con Toni Padilla.

El club verdiblanco acabó pagando 19,75 millones por el fichaje del campeón del mundo, más otros 10 millones en variables, y cinco años después, en 2024, lo traspasó al Al-Jazira por 5 millones, ahorrándose además otros 14 kilos del importante sueldo que tenía firmado hasta este mismo verano. Una operación fructífera en lo económico tras haber obtenido del galo un alto rendimiento deportivo. Aunque, como confesó posteriormente Manu Fajardo, fue el propio centrocampista de origen argelino el que entendió que su ciclo en Heliópolis había tocado a su fin.