Pogacar sube posiciones en el ranking histórico del Tour de Francia tras alcanzar su quinta victoria

El esloveno conquistó París por quinta vez, igualó a Anquetil e Indurain, se acercó a los gigantes del palmarés de etapas y dejó claro que su historia aún no tiene techo. Pogacar sigue ampliando su carrera con el Tour de Francia

Tadej Pogacar volvió a hacer historia en París levantando su quinto Tour de Francia. El esloveno sufrió hasta el final, con un último kilómetro en el que se fue encontrando rivales como el neerlandés Mathieu van der Poel. Sin embargo, su triunfo le mete de lleno en un selecto club dentro de la historia del Tour, igualando a Jacques Anquetil, con cinco, pero por debajo de Raymond Poulidor, como el ciclista con más podios, ocho.

Tras ello, Pogacar se mostró insaciable tras la victoria del día de ayer en el Tour de Francia: "Volveré el próximo año para intentar ganar de nuevo". Sin embargo, el esloveno mantuvo la incógnita por su presencia en La Vuelta, una carrera en la que apareció por primera vez en escena en 2019, pero no se muestra convencido para esta edición: "Si empezase mañana, no iría. Al quedar una semanas, todavía no he decidido".

La historia de Pogacar en el Tour de Francia sigue creciendo

Pogacar sigue haciendo historia en el Tour de Francia, firmando su quinto triunfo en la carrera ciclista más importante del mundo. El esloveno, con la victoria de ayer domingo, empata con Luxemburgo como el quinto país con más victorias en la Grande Boucle, subiendo posiciones año tras año en el ranking del palmarés de combinados nacionales con más exitos en esta carrera.

El propio Pogacar se pronunció tras la victoria: "Para mí era un objetivo tener cinco Tours y entrar en ese club. Ahora es un objetivo cumplido. Volveré el próximo año para intentar ganar de nuevo. Creo que los momentos más intensos que he vivido en este Tour de Francia son cuando acompañé a Isaac en la línea de meta en Barcelona. También cuando crucé a su lado la meta del Alpe d’Huez este sábado, con lo que ganaba el maillot blanco".

Pogacar 'amenaza' el palmarés del Tour de Francia

Pogabar firma su tercera victoria consecutiva en el Tour de Francia, dejando atrás a un Chris Froome que cerró su carrera con cuatro en su palmarés, tras los conseguidos en 2013, 2015, 2016 y 2017. Además, el esloveno iguala al propio ciclista británico y a Louison Bobet, que también lo lograron en tres ocasiones seguidas, como éste último, que lo hizo en 1953, 1954 y 1955.

Por otro lado, Pogacar se cuela en el cuarto puesto de mejores ciclistas de la historia con más triunfos parciales, con 26, por lo que le queda por superar la marca que registra actualmente Bernard Hinault, con 28, Eddy Merckx, con 34 y Mark Cavendish con 35. A sus 27 años, el esloveno, con su quinta victoria en el Tour de Francia, sigue haciendo historia y superando barreras desde 2019.

Pogacar: "Volveré a intentarlo, pero si no la gano, no será doloroso"

Pogacar, que habló tras ganar su quinto Tour de Francia, habló de sus planes a partir de ahora: "Esta semana estaré en casa, tengo algunos deberes y vendrán algunos corredores. También veré a Urska en el Tour Femmes. La Roubaix sigue siendo un objetivo, lo es desde el año pasado, lo he puesto en mi carta a Papá Noel. Volveré a intentarlo, pero si no la gano, no será doloroso".

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro no dudó en elogiar a Pogacar: "Si consigo el uno por ciento de lo que él ha logrado, ya estaría satisfecho. Es algo increíble, me siento un privilegiado en este equipo. Es increíble poder estar en esta situación. Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí estos últimos años y esta última semana en el Tour me ha ayudado mucho"

Ciclistas con más victorias en el Tour

Jacques Anquetil: 5 (51957, 1961, 1962, 1963, 1964)

Eddy Merckx: 5 (1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

Bernard Hinault: 5 (1978, 1979, 1981, 1982, 1985)

Miguel Indurain: 5 (1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

Tadej Pogacar: 5 (2020, 2021, 2024, 2025, 2026)

Chris Froome: 4 (2013, 2015, 2016, 2017)

Ciclistas con más etapas ganadas en el Tour

Jonas Vingegaard: 2 (2022, 2023)

Mark Cavendish (GBR): 35

Eddy Merckx (Bel): 34

Bernard Hinault (Fra): 28

Tadej Pogacar (Slo): 26

Andre Leducq (Fra): 25

André Darrigade (Fra): 22