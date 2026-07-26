Horas determinantes para la opción de Dovbyk: adiós definitivo al Betis o camino allanado

Bolonia y Roma negocian la cesión con opción a compra del ucraniano, fórmula que también contempla la hoja de ruta del Betis, muy pendiente de lo que ocurra con esta operación abierta para saber si continúa o no con posibilidades mientras trata con otros delanteros

El nombre de Artem Dovbyk integra la lista de delanteros que más convencen a Manu Fajardo y el Betis no dudó en posicionarse como una opción para la salida cantada de la Roma de un punta contrastado que conoce LaLiga española.

Desde Italia han señalado en diversas ocasiones negociaciones entre clubes y lo cierto es que, como reveló ESTADIO Deportivo, en La Palmera se contempla esta vía siempre y cuando entre dentro de los márgenes de acción y los 20 millones exigidos en principio se salían de dichos parámetros. En este sentido, la fórmula preferida por el Betis es la cesión con opción a compra, lo que a priori solo parecía posible en la recta final del mercado.

Negociaciones abiertas para la cesión de Dovbyk al Bolonia

Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado en las últimas horas y el ariete se podría alejar de manera definitiva de Heliópolis por medio, precisamente de una cesión según aseguran diversas fuentes transalpinas.

Y es que lo que en principio parecía positivo para el Betis por las conversaciones avanzadas entre la Roma y el Bolonia para el traspaso del delantero Santiago Castro se han vuelto en su contra. No en vano, el fichaje encarrilado del argentino por las romanistas abriría más si cabe las puertas a Dovbyk y obligaría a los capitalinos a ser más transigentes en sus condiciones para también ahorrarse su ficha o, al menos parte de la misma.

Sin embargo, el sustituto del punta de San Martín en la escuadra rossoblú puede ser el mismo Dovbyk una vez que el diálogo entre las dos entidades transalpinas está en marcha.

Así, el periodista Matteo Moretto apunta los contactos en las últimas horas y que la resolución se producirá la semana prócima, mientras que otras fuentes como Nicolò Schira afirma que la negociación está avanzando con predisposición de todas las partes, con confianza en que pueda cerrarse, por lo que las próximas horas serán determinantes.

Senda marcada si se tuercen las conversaciones entre los clubes italianos

El principal escollo, igual que ocurriría con el Betis, es el elevado sueldo del internacional ucraniano, si bien el Bolonia trabaja para encontrar una solución para consumar la cesión con opción a compra. Todas las fuentes coinciden en que existe sintonía, si bien no está en absoluto cerrado.

Si finalmente hay acuerdo, la opción de Dovbyk quedará descartada en Heliópolis, pero si se tuerce habría allanado al Betis el camino hacia la fórmula deseada, por lo que la dirección deportiva se mantiene pendiente de lo que pueda ocurrir en las horas venideras.

La ventaja del Betis de jugar la Champions

Domenico Tedesco, entrenador del Bolonia, ha hablado con Dovbyk para tratar de convencerlo a pesar de que el Bolonia no diputa competición europea, lo que sí puede ofrecerle el Betis en su máxima expresión con la participación en la Champions. Lo que suceda en esta negociación apunta a decisivo de cara a las opciones verdiblancas de aspirar al delantero ucraniano. Mientras tanto el Sevilla trabaja en otros frente, como el de Kévin Denkey.