Entusiasmados con Sergi Altimira, que compara al Sporting con el Betis: "No es fácil"

El ex centrocampista verdiblanco está siendo pieza importante en el conjunto portugués en esta pretemporada, mostrando su satisfacción tras jugar su primer partido en el José Alvalade, cuyo ambiente asemejó al del Benito Villamarín

El Real Betis no pudo cumplir su objetivo de cuadrar las cuentas antes de que finalizara el ejercicio 25/26 el pasado 30 de junio. En realidad, el desfase entra de entre 30 y 40 millones de euros, de ahí que se barajase la venta de Natan como solución. Pero como admitió el presidente, Ángel Haro, en la presentación de los tres fichajes realizados, no es algo especialmente grave, pese a tener incidencia en el límite salarial. "Tenemos que recurrir a las plusvalías. Este año no las hemos tenido suficientes para no dar pérdidas; daremos alguna que espero compensar el año siguiente", explicó.

De momento, y a la espera de que se solucione la salida de Nelson Deossa, el único gran traspaso del verano ha sido el de Sergi Altimira (también se ingresó por Nobel Mendy). El mediocentro catalán se marchó al Sporting de Portugal, donde firmó hasta 2031, a cambio de 18,5 millones de euros más dos en variables, aunque el 15% del pase estaba en manos del propio jugador y su entorno. Sin duda, una operación ventajosa (pues apenas costó 1,5 millones) que ha dejado satisfechas a todas las partes.

Los números de Sergi Altimira con el Sporting

También al conjunto luso y al propio jugador, que ha caído de pie en Lisboa. De momento, está siendo pieza básica para su entrenador, Rui Borges, partiendo como titular en los tres amistosos disputados. Disputó 60 minutos en el estreno frente al Celtic de Glasgow (4-1); fue de los pocos que jugó el partido completo ante el Estrasburgo, con gol incluido en un abultado 7-0; y este pasado sábado, en el partido de presentación en el José Alvalade, volvió a disponer de una hora de juego en un nuevo triunfo sobre el Mónaco (2-0).

Halagos para el heredero de Hjulmand

Los elogios de los aficionados al ex bético son unánimes en redes sociales, destacando tanto su calidad para sacar el balón jugado y darle fluidez al equipo como su intensidad en la presión. Cualidades por las que se le considera un relevo de garantías para el danés Hjulmand, traspasado por 40 millones al Atlético de Madrid.

"No es fácil salir del Betis y estar a la altura de una afición como esta"

Por su parte, el propio Sergi Altimira también ha mostrado su felicidad tras su debut en su nueva casa, la cual comparó con el Benito Villamarín y La Cartuja, no solo por los colores. "Ha sido muy bueno. Se respira un ambiente muy bueno, la afición nos anima mucho y tengo muchas ganas de volver a jugar aquí. Diría que está a un nivel muy parecido (al del estadio del Betis). No solo por el verde de los asientos. No es fácil salir del Betis y estar a la altura de una afición como esta. Es muy parecido", explicó.

Sin miedo a la presión: "Estoy acostumbrado"

Además, el de Cardedeu, con una experiencia de 110 encuentros con el conjunto heliopolitano en la elite, afirmó que no le pesa la responsabilidad de ser un futbolista importante en un equipo que siempre pelea por todo en Portugal y repetirá además en la Champions, donde el pasado curso alcanzó los cuartos de final. "Estoy acostumbrado a la presión desde los 12 años. Me gusta jugar con esta presión, si no, no estaría aquí. Tengo mucha responsabilidad, es un momento importante para mí, pero me siento preparado y tengo muchas ganas de dar el máximo", sentenció.