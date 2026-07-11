Hjulmand y lo que lleva al Atlético de Madrid: "Aporto equilibrio"

El danés, que ha firmado por los colchoneros hasta junio de 2031, afirma que "es un sueño hecho realidad" convertirse en futbolista del equipo rojiblanco

Morten Hjulmand se convirtió este sábado en nuevo jugador del Atlético de Madrid, con el que ha firmado hasta el verano de 2031. Tras su fichaje por el club colchonero, el danés ha ofrecido sus primeras palabras como rojiblanco y ha destacado algunas de sus cualidades futbolísticas. "Creo que aporto equilibrio a un equipo. Trato de equilibrar las líneas de defensa y ataque", ha asegurado el jugador que cumple los deseos de Simeone.

Unas afirmaciones que Hjulmand ha realizado en los medios oficiales del Atlético de Madrid, donde ha seguido al respecto: "Soy muy comunicativo con mi lenguaje corporal y con mi voz para ayudar al equipo. Lo soy en los entrenamientos y cuando estamos juntos antes y después de los partidos".

Hjulmand y el "sueño hecho realidad" de jugar en el Atlético de Madrid

Hjulmand también se ha referido a la dimensión del Atlético de Madrid. "Es un club muy grande. Lo llevo viendo desde la distancia desde que era niño, siempre ganando trofeos en España y en Europa. Es un club muy respetado en Europa y merece serlo", ha dicho el centrocampista que ha seguido: "Es un honor formar parte de él. Significa mucho para mí, porque es un sueño hecho realidad".

El que fuera futbolista del Sporting de Portugal se ha mostrado deseoso de comenzar su nueva andadura con el Atlético de Madrid. "Estoy muy ilusionado y también nervioso, como ocurre siempre que llegas a un lugar nuevo, pero creo que me adaptaré con facilidad, por lo que he oído sobre los jugadores. Tengo muchas ganas de conocerlos y aprender el idioma lo más rápido posible. No veo la hora de empezar a entrenar el lunes", ha comentado Hjulmand.

La primera impresión de Hjulmand al visitar el Metropolitano

El centrocampista ha tenido una primera toma de contacto con el Metropolitano, el que será su estadio a partir de ahora. "Vine al estadio por primera vez esta mañana. Me sorprendió lo grande que es. Pero no me puedo imaginar cómo será el ambiente cuando haya 70.000 personas. He visto partidos por televisión y puedes oír a los aficionados, así que creo que será una locura durante toda la temporada cuando juguemos en Champions y en LALIGA", ha explicado el futbolista.

Hjulmand también ha repasado algunos momentos claves de su carrera futbolística: "A los 17 o 18 años, mi entrenador me dio un papel más importante con más responsabilidades. Cuando me fui a Austria era muy joven y cometí muchos errores con los jugadores más veteranos, sobre todo con mi comunicación y mi carácter, pero aprendí mucho de ellos. También en Lecce, donde tuve la suerte de ser capitán, y en el Sporting, del que ha sido un privilegio ser el capitán".