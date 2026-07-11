Sevilla - Juventud de Torremolinos: horario y dónde ver en TV el primer amistoso

El Sevilla FC abre la pretemporada contra el modesto Juventud de Torremolinos en un amistoso en el cual Luis García Plaza, entrenador del equipo de Nervión, realizará las primeras pruebas si bien es cierto que no podrá contar con los lesionados y los internacionales así como con Akor Adams que está a punto de marcharse al Venezia

El Sevilla FC disputa este sábado, a partir de las 21:00 horas, su primer partido de pretemporada contra el modesto Juventud de Torremolinos, de Primera RFEF. Se trata, por tanto, de la prueba inicial del nuevo equipo que seguirá entrenando Luis García Plaza el cual llegó al final de la campaña pasada consiguiendo la permanencia en Primera división, siendo ese el objetivo que tiene en la temporada que se avecina. Un amistoso que estará marcado por la ausencia de los jugadores con problemas físicos, los internacionales y Akor Adams.

No servirá para sacar muchas conclusiones este amistoso para el Sevilla FC porque la plantilla aún está en construcción, se esperan más fichajes y ventas durante este mercado de verano, porque hay jugadores que tienen problemas físicos en este comienzo de pretemporada y también a que hay futbolistas como Rubén Vargas y Djibril Sow que se encuentran jugando el Mundial 2026 con Suiza y a los cuales, por tanto, no se les espera hasta el comienzo de LaLiga prácticamente.

Quienes no jugarán este partido con seguridad son Andrés Castrín y Alfon González. El central está lidiando con una pubalgia en este comienzo de pretemporada y Alfon González sufrió un problema muscular. Ambos no disputarán este primer amistoso. Tampoco lo harán los cuatro futbolistas que están apartados y con los que el Sevilla FC no cuenta: Joan Jordán, Fede Gattoni, Fábio Cardoso y Rafa Mir.

Tampoco van a estar a disposición de Luis García Plaza, Tanguy Nianzou que se encuentra en Francia cerrando su fichaje por el Lille, siempre y cuando pase bien las pruebas médicas, y Akor Adams que está a punto de ser traspasado al Venezia.

De este modo, se espera una gran presencia de jugadores de la cantera del Sevilla FC así como de futbolistas de la primera plantilla, no tan habituales en otras temporadas, que tendrán la oportunidad de demostrar su valía e intentar así ganarse un puesto en los planes de un Luis García Plaza que sabe que tiene cuatro semanas para poner a punto a un equipo que se marca como objetivo no sufrir para lograr la permanencia en Primera división.

¿Dónde ver por TV el partido Sevilla FC - Juventud de Torremolinos?

El partido que disputan el Sevilla FC y el Juventud de Torremolinos comienza a las 21:00 horas en el Estadio Jesús Navas y se podrá ver por la plataforma Sevilla FC+. Se trata del primer amistoso de pretemporada en el cual Luis García Plaza, el entrenador de la escuadra sevillista realizará las primera pruebas.

¿Cómo seguir online el partido Sevilla FC - Juventud de Torremolinos?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club sevillista y de la entidad malagueña habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.