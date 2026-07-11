MotoGP 2026 GP de Alemania | Sigue en directo la carrera sprint con Marc Márquez y Jorge Martin en el circuito de Sachsenring

El piloto catalán ha conseguido la 'pole position' y ya ha dejado claro cuáles son sus intenciones en el trazado germano. Además, las Aprilia no han ofrecido su mejor versión hasta el momento

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para narraros lo que acontece en esta carrera sprint del Gran Premio de Alemania. Un certamen en el que Marc Márquez ya ha dado el primer aviso haciéndose con la 'pole' y en el que Marco Bezzecchi se ha visto obligado finalmente a abandonar por una fuerte caída sufrida en la clasificación. El italiano, segundo en la tabla, se ha fracturado la clavícula izquierda.

¡Se abren los boxes en Sachsenring! Comienza la vuelta de formación hacia la parrilla. 20 minutos para la sprint.

Marc Márquez puede darle otro buen mordisco al Mundial de MotoGP en su camino hacia la remontada. Tras lo visto hasta ahora, el catalán ha llegado a Alemania dispuesto a sumar un nuevo éxito a su trayectoria en este circuito. Por el momento, ya tiene la 'pole'.

Y por si fuera poco, Jorge Martín no termina de encontrar su ritmo y Marco Bezzecchi ha vuelto a sufrir un serio accidente que le habrá dejado muy tocado para lo que resta de fin de semana.

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha sumado su novena 'pole position' y un nuevo récord absoluto en el circuito de Sachsenring, escenario del Gran Premio de Alemania de MotoGP, con una estrategia distinta a todos sus rivales.

El nueve veces campeón del mundo, que suma la 77 'pole' en MotoGP, tercera de la temporada y la 105 de su carrera deportiva, planteó una estrategia a tres vueltas rápidas, lo que le hizo entrar en dos ocasiones para cambiar de moto y regresar a pista.

"Ayer cuando le comenté al equipo en el box se quedaron un poco sorprendidos. Les dije que me apetecía arriesgar, tenía ganas de tener el récord de las (motos) 1000 en este circuito, por eso he hecho tres ataques al tiempo. Era optimista, la verdad, pensaba que podía bajar al 1.18, pero en el último sector he ido a asegurar la vuelta, que era buena. Pero tanto Álex como Diggia van muy rápido", ha reconocido Marc tras conseguir su enésima pole.

La parrilla de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP

En la Q2, Marc Márquez rodó por debajo de la vuelta rápida de 'Diggia', aunque lo hiciese por apenas unas milésimas de segundo que le permitieron estar también por debajo en los dos siguientes para parar el cronómetro en 1:19.041, que era nuevo récord absoluto del circuito, al batir por 30 milésimas de segundo el registro del italiano.

Por detrás de Marc Márquez, aprovechó la oportunidad su propio hermano Álex, quien se quedó a 61 milésimas de segundo, con Di Giannantonio tercero. Ellos ocuparán la primera línea de salida, con Raúl Fernández, Ai Ogua y Fabio Quartararo en la segunda, Franco Morbidelli -que tiene que perder tres posiciones por sanción-, Marco Bezzecchi y Jorge Martín, tras ellos, y ya en la cuarta línea Pedro Acosta, 'Pecco' Bagnaia y Jack Miller.

¿Cómo es el circuito de Sachsenring?

El circuito de Sachsenring está en un enclave único de la región alemana de Sajonia, rodeado por un precioso entorno natural. En 1996, se decidió construir un nuevo trazado, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad alemana, y primeramente se utilizó como centro de aprendizaje para pilotos, una escuela de conducción. La pista albergó su primer Gran Premio de MotoGP en 1998.

Se trata de la pista más corta del calendario, una de las más ratoneras, en sentido antihorario, y destaca por sus numerosas curvas de izquierdas, 10 de 13. Por ello es la pista preferida de Marc.

Es una de las pistas más ratoneras del calendario, lo que hace que tenga unas de las pruebas más largas en cuanto a número de vueltas de todo el curso. Las carreras del Gran Premio de Alemania serán, en MotoGP, a 30 vueltas la prueba larga del domingo, y a 15 la sprint del sábado.