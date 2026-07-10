Marc Márquez saca el martillo en el GP de Alemania

El piloto de Cervera, pese a la caída de la mañana, ha sido totalmente superior al resto en la Práctica de Sachsenring; Bagnaia tendrá que pasar por la Q1

Si Raúl Fernández había impedido que Marc Márquez dominara de principio a fin el Gran Premio de Alemania 2026 de MotoGP, al montar neumáticos blandos mientras el de Cervera ya estaba en otras cosas, el mayor de los Márquez se resarció y acabó la Práctica como mejor moto, con más de décima y media sobre su rival de Aprilia y de casi tres sobre Di Giannantonio, en un viernes en el que las Ducati brillaron.

Suyas fueron tres de las cuatro primeras posiciones este viernes. Sólo Bagnaia, al que una caída le frenó en los primeros Libres y sólo pudo ser decimotercero en la Práctica, tendrá que pasar por la Q1. Una primera clasificación que estará muy competida, pues junto a él tiene a Bastianini, Binder, Marini, Quartararo o Joan Mir, que por la mañana fue muy rápido en Sachsenring.

Marc Márquez no sólo hizo el mejor tiempo sino que demostró estar ya casi recuperado. No en vano, con un mejor tiempo de 1:19.394 se quedó a 323 milésimas del récord del circuito que ostenta el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) desde el pasado año.

Marc Márquez, el ganador del viernes en Sachsenring

El de Cerverá sacó el martillo desde mediados los primeros Libres, poco después de que hubiera sufrido una caída, y no dio apenas opción a sus rivales. En la Práctica, ya había hecho un tiempo de 1:20.727 en su tercera vuelta y, durante mucho tiempo, trabajó las tandas largas y el ritmo de carrera.

Fabio di Giannantonio lo aprovechó para hacer el mejor tiempo; durante unos minutos lo adelantó un sorprendente Jack Miller... Pero, en los últimos minutos, Marc Márquez puso los neumáticos blandos por primera vez y voló.

Junto a él, en la Q2, también estarán los dos primeros clasificados del Mundial: Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Había ganas de ver cómo evolucionaba 'Bez' después de que dijera horas antes que, dependiendo de cómo se viera, podría plantearse, incluso, la retirada. Por la mañana fue Top-10 y, en la Práctica, también (7º). Jorge Martín acabó octavo y Pedro Acosta, justo después de recibir el OK para correr tras salir de una operación, finalizó noveno. Morbidelli cerró la zona de pilotos clasificados para luchar por la 'pole' el sábado.

Clasificación Práctica MotoGP - GP Alemania 2026

1. M. Márquez (Ducati) 1'19.394

2. R. Fernández (Trackhouse) +0.166

3. F. Di Giannantonio (VR46) +0.280

4. A. Márquez (Gresini) +0.317

5. J. Miller (Pramac) +0.447

6. A. Ogura (Trackhouse) +0.512

7. M. Bezzecchi (Aprilia) +0.602

8. J. Martín (Aprilia) +0.617

9. P. Acosta (KTM) +0.632

10. F. Morbidelli (VR46) +0.638

11. E. Bastianini (Tech3) +0.651

12. B. Binder (KTM) +0.674

13. P. Bagnaia (Ducati) +0.738

14. L. Marini (Honda) +0.820

15. F. Quartararo (Yamaha) +0.824

16. J. Mir (Honda) +0.834

17. D. Moreira (LCR) +0.928

18. M. Viñales (Tech3) +1.157

19. T. Razgatlioglu (Pramac) +1.467

20. A. Rins (Yamaha) +1.620

21. C. Crutchlow (LCR) +1.727