MotoGP Alemania 2026 | Horarios y dónde ver en TV el Gran Premio de Alemania en el circuito de Sachsenring

Llega el escenario favorito de Marc Márquez, con un Jorge Martín líder y con los pilotos de la escudería satélite de Aprilia dando mucha guerra. Fermín Aldeguer no participará y Pedro Acosta será duda hasta última hora

Al Gran Premio de Alemania llegan hasta ocho pilotos implicados en la lucha por el título.IMAGO

Llega la última parada del calendario antes del parón veraniego: el Gran Premio de Alemania. Y a la plaza favorita de Marc Márquez, donde el ilerdense ha ganado 12 veces entre todas las categorías, llega Jorge Martín como nuevo líder del campeonato tras alcanzarlo en el pasado certamen de los Países Bajos.

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Martín sólo ha logrado una victoria los domingos, en Francia, y su explosividad le ha permitido vencer en las carreras sprint de Estados Unidos y Francia, pero la gran regularidad que ha mostrado en esta primera parte de la temporada le permite ser líder de la competición con siete puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzeccchi.

Asimismo, con una evolución al alza se encuentran los pilotos de Aprilia de la escudería satélite, el japonés Ai Ogura, cuarto en la tabla del Mundial a 25 puntos del líder, y brillante vencedor en el TT Assen, y su compañero, el español Raúl Fernández, sexto a 55 puntos de Jorge Martín, que fue segundo tras el oriental en los Países Bajos.

En la pelea en Alemania tienen que echar el resto los pilotos de Ducati, con el italiano Fabio di Giannantonio a la cabeza, pero sin olvidarnos de Álex Márquez, que debería llegar mucho más recuperado de su lesión a Sachsenring, a pesar de la fuerte caída que sufrió en los entrenamientos del TT Assen.

Quien no estará en Sachsenring es su compañero de equipo, el también español Fermín Aldeguer, que al sufrir la fractura de la vértebra T7, se lo tomará con calma para regresar a la competición tras el período estival.

De igual modo, la participación de Pedro 'Tiburón' Acosta estará en el aire hasta última hora al tener que ser revisado por el doctor Angel Charte de su última intervención quirúrgica hace una semana.

¿Cómo es el circuito de Sachsenring?

El circuito de Sachsenring está en un enclave único de la región alemana de Sajonia, rodeado por un precioso entorno natural. En 1996, se decidió construir un nuevo trazado, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad alemana, y primeramente se utilizó como centro de aprendizaje para pilotos, una escuela de conducción. La pista albergó su primer Gran Premio de MotoGP en 1998.

Se trata de la pista más corta del calendario, una de las más ratoneras, en sentido antihorario, y destaca por sus numerosas curvas de izquierdas, 10 de 13. Por ello es la pista preferida de Marc.

Es una de las pistas más ratoneras del calendario, lo que hace que tenga unas de las pruebas más largas en cuanto a número de vueltas de todo el curso. Las carreras del Gran Premio de Alemania serán, en MotoGP, a 30 vueltas la prueba larga del domingo, y a 15 la sprint del sábado.

Horarios del Gran Premio de Alemania 2026

Viernes 9 de julio

MotoGP | FP1: 10:45 horas

MotoGP | Práctica: 15:00 horas

Sábado 10 de julio

MotoGP | FP2: 10:10 horas

MotoGP | Q1: 10:50 horas

MotoGP | Q2: 11:15 horas

MotoGP | Sprint (15 vueltas): 15:00 horas

Domingo 11 de julio

Warm Up MotoGP: 09:40 horas

MotoGP | Carrera (30 vueltas): 14:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Alemania de MotoGP 2026

El Gran Premio de Alemania de MotoGP 2026 se podrá seguir por los canales DAZN 1 (70) y DAZN 1 Bar (Movistar 149), a través de la OTT de DAZN. También se podrá ver por la plataforma DAZN y otras opciones.

Además ofrecemos la posibilidad de seguir las pruebas sobre territorio neerlandés de MotoGP a través de nuestra página web, ESTADIO Deportivo, donde encontrarás toda la información de lo que ocurra en el circuito de Sachsenring, con especial atención a los pilotos españoles, además de mantenerte al día todo el fin de semana de la actualidad del evento.