Fermín Aldeguer, KO en Gresini

El piloto murciano no participará en el Gran Premio de Alemania al no estar recuperado completamente de la lesión sufrida en Assen

La fuerte caída que sufrió Fermín Aldeguer en la práctica oficial del Gran Premio de los Países Bajos le va a hacer perderse también el certamen en Alemania. El murciano sigue recuperándose de la fractura de la vértebra dorsal D7 que le obligó a abandonar el resto del gran premio en tierras neerlandesas y no han decidido que no viajará a Sachsenring este fin de semana.

Y según ha confirmado su equipo, Gresini, no será relevado por nadie en la parrilla al no estar obligado todavía a ello con el reglamento de MotoGP en la mano.

Cabe recordar que el piloto murciano lleva un año fatídico con las caídas y lesiones. Desde que se cayera en invierno y se hiciera daño en la pierna nunca ha llegado a encontrarse al cien por cien.

De esta manera, Aldeguer ya no reaparecerá, si no hay imprevisto, hasta después del parón veraniego, que comenzará después de la cita de Alemania hasta el GP de Gran Bretaña en Silverstone (7-9 de agosto).

Así, el equipo Gresini confirmaba la noticia: "Y dado que las malas noticias siempre vienen de dos en dos... Fermín Aldeguer seguirá en el banquillo [no podrá correr] mientras continúa su recuperación obligada, y se perderá el Gran Premio de Alemania en Sachsenring. No se alineará a ningún piloto sustituto".

¿Qué dice el reglamento sobre las sustituciones en MotoGP?

Si Gresini hubiera anunciado la baja de Aldeguer en Assen, sí tendría que haber encontrado alguien de reemplazo para Sachsenring, ya que en el reglamento de MotoGP reza que los equipos deben "seleccionar un piloto de reemplazo para los próximos Grandes Premios si un piloto titular no está en condiciones de competir. Los equipos disponen de un plazo de 10 días para elegir a su piloto antes del próximo GP del calendario". Sin embargo, los 10 días de plazo son desde que se anuncia la baja del piloto titular en cuestión, motivo por el cual Gresini ha retrasado el anuncio hasta comienzos de esta semana.

Gresini Racing ya ha confirmado a su equipo para la 2026-27

Los españoles Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, y Daniel Holgado, sexto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 2026, serán los pilotos encargados de defender los colores del equipo Gresini Racing a partir de 2027, según confirmó la escudería italiana dirigida por Nadia Padovani.

El palmarés de Joan Mir acumula dos títulos mundiales, pues al de MotoGP en 2020 hay que unir el de Moto3 en 2017, lo que, según el equipo italiano, confirma su valía al más alto nivel, y junto a él estará el joven Daniel Holgado, de 21 años, subcampeón del mundo de Moto3 en 2024 y aspirante al título de Moto2 esta temporada.

El equipo continuará, además, su colaboración con 'Ducati Corse' en un acuerdo plurianual que consolida aún más una relación sólida y bien estructurada, por lo que el estatus del equipo se mantiene sin cambios, con una moto oficial de fábrica a disposición de Joan Mir en su garaje.