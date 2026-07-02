Confirmado otro piloto español más en la parrilla de MotoGP para 2027

Gresini Racing ha confirmado, tras la marcha de Fermín Aldeguer y Álex Márquez, los nombres de sus pilotos para la próxima temporada. Y serán otros dos españoles quienes les sustituyan

La parrilla de MotoGP para 2027 sigue perfilándose y confirmando lo que hasta hace una semana eran todos secretos a voces.

Así, una vez confirmadas las salidas tanto de Fermín Aldeguer como de Álex Márquez en el equipo de Gresini, dicho equipo acaba de hacer público los nombres de sus pilotos oficiales para el próximo curso. Y uno de ellos ha sorprendido especialmente.

Y es que el español Daniel Holgado, en la actualidad sexto en la clasificación provisional del mundial de Moto2 con el equipo de Jorge Martínez 'Aspar', ha dado el salto a la categoría reina tras ser elegido por la escudería italiana Gresini Racing.

El equipo dirigido por la italiana Nadia Padovani, viuda de Fausto Gresini, que da nombre al mismo, ha decidido sustituir a los españoles Álex Márquez, vigente subcampeón del mundo de MotoGP, y Fermín Aldeguer por otros dos compatriotas suyos.

El segundo elegido ha sido Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020 y campeón de Moto3 en 2017.

Gresini renueva con Ducati

El equipo Gresini Racing continuará, además, su colaboración con 'Ducati Corse' en un acuerdo plurianual que consolida aún más una relación sólida y bien estructurada, por lo que el estatus del equipo se mantiene sin cambios, con una moto oficial de fábrica a disposición de Joan Mir en su garaje.

En el caso de Holgado, Gresini señala en el comunicado que el español se siente "muy feliz" con el acuerdo pues para él es "el sueño" de su vida" ya que cualquier piloto que se precie quiere "competir en la categoría reina, y hacerlo con un equipo como este lo hace aún mejor".

Para Holgado es "el resultado de mucho esfuerzo y trabajo duro durante años", aunque reconoce que será "un gran desafío", aunque ha incidido en que está "listo para crecer tanto como piloto como persona".

"Sé que no será un camino fácil, pero estoy totalmente preparado para lo que venga", ha reconocido Holgado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de la propietaria, Nadia Padovani, y también de su familia y cuantos le han acompañado a lo largo de los años.

El español Joan Mir, por su parte y por respeto a su actual equipo, 'Honda Racing Corporation' (HRC), no hará declaraciones hasta que expire su contrato el próximo 31 de diciembre de 2026.

Nadia Padovani explica los fichajes

Nadia Padovani ha destacado que en 2027 "cambiarán muchas cosas", pero ha subrayado que "la esencia del equipo seguirá siendo la misma" para asegurar que trabajarán para "crecer temporada tras temporada".

"En 2027 lo haremos con dos pilotos en quienes depositamos una gran confianza y a quienes estamos dispuestos a apoyar plenamente", ha puesto de relieve.

Padovani ha explicado sobre las nuevas incorporaciones que 'Dani' Holgado es "un perfil" al que han "seguido durante mucho tiempo", por lo que les "complace" que pueda comenzar su experiencia como novato con el equipo, en tanto que de Joan Mir ha dicho que "su palmarés habla por sí solo".

Para la propietaria del equipo "uno está al comienzo de su trayectoria, el otro aspira a recuperar sus mejores sensaciones y sacar el máximo provecho de su potencial" y para ambos quieren "ser un referente constante".

Además, Nadia Padovani confirmo su continuidad con el fabricante italiano Ducati al reseñar que "a lo largo de los años ha demostrado ser un socio fiable y ganador. Estamos muy contentos por ello".

Gresini le hará un pequeño homenaje a Álex Márquez y Aldeguer

Por último, Padovani ha apuntado que le harán un pequeño homenaje a los dos pilotos que se marchan por todo lo que han trabajado para el desarrollo de la casa: "Al final de la temporada nos despediremos de Alex -Márquez- y Fermín -Aldeguer-, dos pilotos que han aportado mucho a nuestro equipo, tanto en términos de resultados como de relación personal y por eso les damos nuestros mejores deseos para el futuro".