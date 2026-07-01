Movimientos para la salida de Morante a la espera de la decisión del Betis

La perla bética, que se estrenó con exhibición en el Europeo sub 19, despierta mucho interés, y dos clubes de Segunda ya han mostrado interés en su cesión, dejando en el tejado del Betis una decisión importante de cara al futuro del extremo

José Antonio Morante se erige, a día de hoy, en una de las grandes esperanzas de la cantera verdiblanca y ya se encuentra en el escaparate por su rendimiento el curso pasado y por su magnífica irrupción en el Europeo Sub 19, tras marcar dos goles en el debut de España contra Gales.

Tras dicho partido, el propio extremo expresó su deseo de seguir creciendo en el Betis en la temporada venidera, ya como pieza fija a las órdenes de Dani Fragoso en el filial con el objetivo del ascenso inmediato.

"Tengo contrato y el año que viene quiero seguir en el Betis. Es el equipo de mi vida", sentenció el cigarrero sobre su futuro, si bien, a día de hoy, no se descartan otros escenarios con vistas a que el futbolista de 19 años dé un paso más en su carrera con un salto de categoría más acorde a su proyección. No obstante, de momento no trascendido ninguna decisión por parte de la entidad de La Palmera.

Cádiz y Córdoba se interesan en su cesión

En este sentido, a Morante se le presenta la oportunidad de jugar en Segunda división la próxima temporada por el interés mostrado por varios clubes por obtener su cesión para integrar su próximo proyecto.

Entre ellos, está bien posicionado el Cádiz, que, según El Correo de Andalucía, ya ha trasladado a La Palmera y al entorno del futbolista su deseo de contar con el canterano en la 26/27, si bien hasta ahora no se ha avanzado en la operación a la espera de conocer los planes verdiblancos con el de La Puebla. Es decir, si priorizan que ayude en Segunda RFEF al Betis Deportivo como un escalón más en su evolución o consideran que es el momento que sume rodaje en un nivel superior.

Además del Cádiz, Morante también entra en los planes de un Córdoba que busca jóvenes talentos en el mercado y que se ha fijado en el canterano bético tras marcar siete goles el curso pasado en Primera RFEF procedente de Juvenil de División de Honor.

Préstamo simple en el caso de que el Betis apueste por esa vía

El club califal quiere aprovechar la buena relación con el Betis de su director deportivo, el exbético Juanito, para hacerse con los servicios del extremo por medio de una cesión simple, única fórmula que manejarían en Heliópolis en el caso de decantarse finalmente por el préstamo.

Lo cierto es que Morante está llamando poderosamente la atención y muchos clubes están pendientes de su rendimiento en el Europeo después de su espectacular puesta en escena, por lo que serán muchas las llamadas que recibirán en Heliópolis preguntando por su joven promesa y será muy importante la decisión que tomen en la dirección deportiva de cara a su evolución.

Cabe decir que Manuel Pellegrini también se encuentra muy pendiente, aunque la ambición del proyecto de Champions dificulta que, por ahora, puede abrirse un hueco en el primer plantel.