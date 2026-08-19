Récord de abonados, inscripciones formalizadas y hueco para Troy Parrott

El club verdiblanco cierra la campaña con una cifra histórica de 57.650 socios con asiento, la más alta de su historia tras el aumento del 'numerus clausus', mientras que ya figuran registrados en LaLiga Diego Conde, Fran García y Facundo Bernal, con espacio para el nuevo delantero

El Real Betis informa de que ha cerrado el periodo de altas de su campaña de abonados con la histórica cifra de 57.650 socios con asiento, la más alta de su historia, un récord propiciado por el aumento del 'numerus clausus', que ha pasado de los 57.000 abonados de la 25/26. Con el anuncio de que se amplía hasta el próximo 30 de agosto el plazo de renovación de los carnets 'Soy Bético' para que la gran familia verdiblanco pueda seguir creciendo, el comunicado de la entidad agradece a sus seguidores "el compromiso mostrado durante todo el proceso", así como "la confianza depositada en una temporada marcada por la vuelta a la UEFA Champions League 21 años después".

Con una capacidad cercana a los 70.000 espectadores, la entidad heliopolitana dispondrá de más de 12.000 plazas en su segundo año en el Estadio de La Cartuja para la venta en taquillas, zonas VIP y otros modelos de comercialización. Con una asistencia media el curso anterior de 57.427 personas, sólo por detrás del Santiago Bernabéu (71.549) y el Metropolitano (60.855) aprovechando que el FC Barcelona aún no se había mudado permanentemente al nuevo Camp Nou, se aseguran ingresos importantes para una institución hispalense que subió alrededor del 10% los precios por la posibilidad de ver partidos de la máxima elite europea.

Los tres fichajes ya están dados de alta en LaLiga; el hueco del '9', vacante

En otro orden de cosas, como ya se advertía en ESTADIO Deportivo, no había ningún problema este año con el asunto de las inscripciones, retrasadas unas horas por una contingencia burocrática. Faltaban cinco jugadores por ser registrados, entre ellos los tres fichajes (el guardameta Diego Conde, el lateral zurdo Fran García y el pivote Facundo Bernal), que ya están registrados tras enviarse toda la documentación el martes, por lo que se encuentran (menos el portero madrileño, aún renqueante del hombro) plenamente disponibles para el estreno liguero del próximo viernes 21 de agosto a las 21:00 horas en casa ante la Real Sociedad.

El siguiente debe ser Iker Losada, quien, mientras encuentra una salida, se ejercita con total normalidad a las órdenes de Manuel Pellegrini e irá citado contra los donostiarras salvo sorpresa mayúscula. Al estar cedido en la 25/26 en las filas del Levante UD, el atacante de Catoira tenía que firmar unos papeles, por lo que su alta en LaLiga se ha pospuesto un poco más. Diferente es la situación de Gonzalo Petit, quinto en discordia. No correría tanta prisa como el resto, porque arrastra una lesión muscular, aunque su condición de extracomunitario, con los tres cupos ya cubiertos por Natan, Antony y Deossa, le obligará a ser cedido de nuevo. Si llegara a tiempo (que no va a ser posible) Troy Parrot, hay margen salarial para inscribirlo también. Quizás para la visita a Mestalla o al Ciudad de Valencia.