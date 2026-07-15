Más del 97% de renovaciones y mayor capacidad en La Cartuja para nuevos abonados

El cierre del periodo reservado para los que ya tenían carnet se cierra en clave verdiblanca con 55.474 muestras de confianza por parte de socios con asiento en la 25/26, mientras que el 'numerus clausus' del recinto colindante con Santiponce se eleva a 57.650, por lo que se atenderá la lista de espera

El Real Betis ha anunciado este miércoles 15 de julio que el periodo de renovaciones se ha cerrado con 55.474 socios con asiento en la temporada 25/26 que han prolongado su compromiso para la 26/27, cuando, como ya se anunció en su momento, los precios suben en torno al 10% por la clasificación para la Champions League y la inclusión de los cuatro partidos en el Estadio de La Cartuja asegurados durante la fase liga del máximo torneo continental de clubes. En total, un 97,3% de los abonados repiten esta nueva campaña, cuando habrá sitio para más personas en el otrora Olímpico de Sevilla.

Y es que la entidad heliopolitana ha acometido una serie de reformas en las instalaciones destinadas a su mejora y el aumento del aforo, de tal manera que el 'numerus clausus' (tope máximo de plazas permitidas) pasa de los 57.000 a los 57.650. Por ello, "el Real Betis realizará 2.176 altas, de las cuales 763 se han otorgado directamente a los socios de la modalidad 'Palmerín' que pasan a la categoría de socio abonado infantil y que gozan de prioridad en este proceso", quedando los 1.413 localidades restantes disponibles por orden de antigüedad para los socios 'Soy Bético' inscritos en la lista de espera".

Aclara el comunicado difundido por el club verdiblanco que esta última nómina podría ampliarse en caso de renuncia de algunos de los abonados en la citada modalidad 'Palmerín', que recibirán su cita "una vez concluya el periodo de reagrupaciones familiares y cambios de ubicación, actualmente en curso". Para más información, "los aficionados pueden contactar con la Oficina de Atención al Bético en el correo electrónico [email protected], o bien acudir presencialmente a La Cartuja, con o sin cita previa", con el fin de solventar cualquier duda durante el proceso.

Sin garantía en el futuro regreso al Benito Villamarín

"En este sentido, el Real Betis, que un año más quiere agradecer a sus aficionados su masiva respuesta y destacar su extraordinario compromiso con la institución, recuerda, tal y como comunicó en la campaña de socios de la temporada 2025/2026 y en la actual 2026/2027, que no puede garantizar que las altas realizadas en La Cartuja dispongan de asiento en el regreso al Estadio Benito Villamarín, si bien formarán parte de una lista prioritaria para obtener de nuevo asiento en Heliópolis" cuando esté listo el feudo de la Avenida de La Palmera tras su remodelación, nunca antes de la campaña 28/29.