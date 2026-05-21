Los dos gestos del Betis con su gente: la nueva OAB física y la fiesta de fin de curso

El próximo lunes se inaugura un espacio demandado por los socios y que estaba pendiente a partir del traslado desde el Estadio Benito Villamarín, mientras que este sábado a partir de las 23:00 horas, tras el partido ante el Levante, hay una cita en la carpa con música y entretenimiento

El Real Betis abrochará este sábado 23 de mayo a las 21:00 horas la temporada 25/26 con el último encuentro de LaLiga ante el Levante UD. Los verdiblancos, que certificaron en la antepenúltima fecha la quinta plaza de la clasificación de manera matemática y que, por ende, volverán a la Champions League la friolera de 21 años después, no se juegan nada, pero sí su rival, inmerso en la lucha por esquivar sobre la bocina el descenso a Segunda división. Pero, antes de dirimir este trámite final, llegan dos noticias muy positivas para la afición verdiblanca, una de ellas muy demandada desde la marcha del Benito Villamarín.

Vuelve la atención presencial en la Oficina de Atención al Bético

El club heliopolitano retomará la atención presencial en el Estadio de La Cartuja a partir de este lunes 25 de mayo con la inauguración de la nueva sede de la Oficina de Atención al Bético. Esta apertura responde al compromiso adquirido por el Real Betis durante la pasada Junta General de Accionistas y llega tras varios meses de trabajo dedicados a la adaptación de las nuevas instalaciones con el objetivo de ofrecer un servicio cercano, eficiente y a la altura de las expectativas del beticismo. La nueva OAB está ubicada entre las puertas 16 y 1 del recinto colindante con Santiponce, entre las gradas de Gol Norte y Preferencia.

La oficina abre sus puertas en un momento clave, con la campaña de socios de la temporada 26/27 en el horizonte. El horario de atención será de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, y los viernes, de diez de la mañana a dos de la tarde. Además, se seguirán potenciando los canales de contacto habituales: el correo electrónico [email protected] y el formulario de contacto disponible en la página web oficial. Asimismo, aquellos aficionados que no puedan desplazarse podrán solicitar una atención más personalizada mediante videollamada o llamada telefónica, gestionando ambas opciones en el mail indicado anteriormente.

Como novedad, la OAB ofrecerá atención con y sin cita previa. Para reservar una, los aficionados podrán hacerlo desde la web oficial del Real Betis Balompié, en Atención al Bético > Solicitar cita. Una vez completada la reserva, recibirán un correo electrónico de confirmación. En la oficina, para agilizar la atención, será necesario introducir el DNI en el sistema. Los aficionados con cita tendrán prioridad sobre quienes acudan sin ella. El club informa de que este servicio se encuentra en fase experimental y se irá implementando progresivamente. Para mejorar la atención a los aficionados verdiblancos, el equipo de la OAB se ha reforzado con dos personas más.

Una fiesta con actuaciones en directo y muchas sorpresas

Además, el Real Betis está informando por correo a sus abonados de que este sábado se celebrará una fiesta de fin de curso para toda la familia. En la previa del encuentro ante el Levante UD se podrá entrar en calor con el mejor ambiente en los stands de dos de sus patrocinadores, así como con la posibilidad de adquirir los productos de la colección 'Manquepierda', mientras que, a las 23:00 horas, habrá cita en la carpa anexa al Estadio de La Cartuja donde la música será la gran protagonista.

En primer lugar, actuarán en una fanzone que se espera llena 'Los hombres de negro', una Canalla Rock Band que interpretará temas de los 80 y los 90 mezclados con otros más actuales. A continuación, una sesión de dj hasta que el cuerpo aguante para poner el punto final a una campaña histórica que sería redonda si, justo antes de que los mayores comiencen su partido, el filial hubiese sellado la ansiada pero difícil permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF.